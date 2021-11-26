Появился список погибших горняков в шахте «Листвяжная» в Кузбассе 25 ноября 2021 года

На Кузбассе после пожара и взрыва на шахте погибли 52 человека. Известно, что при происшествии в шахте было 285 человек, 239 из них смогли покинуть рабочие места, остальные не смогли выбраться из-за сильного задымления, пишет Комсомольская правда.
Руководство шахты озвучило список погибших горняков:
Парфенов Анатолий Викторович 04.05.1979
Тимофеев Виталий Сергеевич 22.03.1976
Левченко Владимир Александрович 15.04.1971
Усольцев Сергей Васильевич 19.05.1968
Пиялкин Борис Дмитриевич 30.08.1966
Спиридонов Алексей Владимирович 19.03.1973
Самчинский Евгений Юрьевич 25.06.1979
Небеснюк Анатолий Петрович 19.08.1977
Гришин Владислав Геннадьевич 09.12.1988
Маликов Денис Сергеевич 22.04.1988
Дементьев Сергей Геннадьевич 16.09.1973
Ковалев Олег Федорович 25.081996
Тявлин Алексей Анатольевич 27.08.1985
Жалнин Евгений Борисович 03.08.1989
Головнин Максим Сергеевич 20.10.1994
Донской Константин Викторович 06.03.1985
Гуляев Александр Евгеньевич 08.09.1971
Кигигечев Юрий Сергеевич 30.05.1980
Ерлин Александр Викторович 09.06.1979
Дынин Валерий Валерьевич 19.05.1985
Белошкурский Геннадий Степанович 27.07.1973
Мавельянов Евгений Борисович 02.11.1973
Чувашов Андрей Викторович 02.03.1981
Трофимов Антон Игоревич 30.03.1986
Петров Александр Викторович 11.07.1986
Евсеев Вячеслав Александрович 15.02.1982
Ролин Сергей Дмитриевич 23.04.1974
Митраков Андрей Викторович 24.08.1980
Некрасов Евгений Николаевич 18.01.1982
Сидоров Владимир Вениаминович 04.10.1978
Боровиков Виталий Александрович 20.09.1973
Туманов Петр Сергеевич 27.05.1986
Суворов Вячеслав Викторович 29.11.1982
Бараев Иван Дмитриевич 04.02.1995
Ганичев Александр Сергеевич 07.08.1993
Фондеранцев Сергей Дмитриевич 14.10.1994
Редько К.А.
Титаев С.А.
Лысенко М.В.
Капленко А.Г.
Коновалов Ю.А.
Клемин А.А.
Лининенко О.Д.
Путий К.Ю.
Бедарев В.В. 26.08.1969
Булякаев К.М.
Кроме того, погибли еще шесть спасателей.
Напомним, ранее портал Курьер.Среда сообщал, что директор ООО «Шахта «Листвяжная» Сергей Махраков является лучшим в своей профессии. Мужчина удостоился награды угледобывающей отрасли «Кузбасс — угольное "сердце" России». В августе 2021 года руководитель победил в номинации «Директор шахты-2021».