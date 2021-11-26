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Появился список погибших горняков в шахте «Листвяжная» в Кузбассе 25 ноября 2021 года

3:46:1511/26/2021
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В регионе объявлен трехдневный траур.

Фамилии пострадавших на шахте. Фото: Pixabay.com

На Кузбассе после пожара и взрыва на шахте погибли 52 человека. Известно, что при происшествии в шахте было 285 человек, 239 из них смогли покинуть рабочие места, остальные не смогли выбраться из-за сильного задымления, пишет Комсомольская правда.

Руководство шахты озвучило список погибших горняков:

Парфенов Анатолий Викторович 04.05.1979

Тимофеев Виталий Сергеевич 22.03.1976

Левченко Владимир Александрович 15.04.1971

Усольцев Сергей Васильевич 19.05.1968

Пиялкин Борис Дмитриевич 30.08.1966

Спиридонов Алексей Владимирович 19.03.1973

Самчинский Евгений Юрьевич 25.06.1979

Небеснюк Анатолий Петрович 19.08.1977

Гришин Владислав Геннадьевич 09.12.1988

Маликов Денис Сергеевич 22.04.1988

Дементьев Сергей Геннадьевич 16.09.1973

Ковалев Олег Федорович 25.081996

Тявлин Алексей Анатольевич 27.08.1985

Жалнин Евгений Борисович 03.08.1989

Головнин Максим Сергеевич 20.10.1994

Донской Константин Викторович 06.03.1985

Гуляев Александр Евгеньевич 08.09.1971

Кигигечев Юрий Сергеевич 30.05.1980

Ерлин Александр Викторович 09.06.1979

Дынин Валерий Валерьевич 19.05.1985

Белошкурский Геннадий Степанович 27.07.1973

Мавельянов Евгений Борисович 02.11.1973

Чувашов Андрей Викторович 02.03.1981

Трофимов Антон Игоревич 30.03.1986

Петров Александр Викторович 11.07.1986

Евсеев Вячеслав Александрович 15.02.1982

Ролин Сергей Дмитриевич 23.04.1974

Митраков Андрей Викторович 24.08.1980

Некрасов Евгений Николаевич 18.01.1982

Сидоров Владимир Вениаминович 04.10.1978

Боровиков Виталий Александрович 20.09.1973

Туманов Петр Сергеевич 27.05.1986

Суворов Вячеслав Викторович 29.11.1982

Бараев Иван Дмитриевич 04.02.1995

Ганичев Александр Сергеевич 07.08.1993

Фондеранцев Сергей Дмитриевич 14.10.1994

Редько К.А.

Титаев С.А.

Лысенко М.В.

Капленко А.Г.

Коновалов Ю.А.

Клемин А.А.

Лининенко О.Д.

Путий К.Ю.

Бедарев В.В. 26.08.1969

Булякаев К.М.

Кроме того, погибли еще шесть спасателей.

Напомним, ранее портал Курьер.Среда сообщал, что директор ООО «Шахта «Листвяжная» Сергей Махраков является лучшим в своей профессии. Мужчина удостоился награды угледобывающей отрасли «Кузбасс — угольное "сердце" России». В августе 2021 года руководитель победил в номинации «Директор шахты-2021».

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