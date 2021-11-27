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Глава Кузбасса Цивилев выплатит по 250 тыс. рублей семьям погибших в шахте "Листвяжная" горняков

5:41:1011/27/2021
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После трагедии губернатор Кемеровской области принял решение поддерживать родственников погибших на протяжении долгих лет.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Фото: ako.ru

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, каким образом планирует помогать родным погибших в шахте рабочих. Он пообещал не оставлять их и в дальнейшем на протяжении многих лет. Глава региона сообщил о мерах поддержки семьям погибших и пострадавших в трагедии на шахте «Листвяжная».

- От правительства Кузбасса и муниципалитетов за каждого погибшего будет выплачено 250 тысяч рублей, проходящим лечение в больнице — 150 тысяч рублей, тем, кто проходит лечение амбулаторно — 75 тысяч рублей. Этими мерами мы не ограничимся, будем работать с каждой семьей индивидуально и долгие годы, — подчеркнул Сергей Цивилев.

- Российский Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших. Также будут проводиться выплаты по линии социального страхования — на оплату учебы детей, лечение и другие социальные нужды семей. Отдельные решения по поддержке пострадавших приняло предприятие, - сообщили на сайте администрации правительства Кузбасса.

25 ноября 2021 года в шахте "Листвяжная" произошел взрыв метана. На момент происшествия под землей находились 285 человек, из которых 51 погибли, 39 пострадавших направлены в больницы.

По факту гибели людей заведены уголовные дела по статьям о нарушении требований безопасности, по которым задержаны руководители предприятия, и о халатности в отношении контролирующих органов, проверивших состояние шахты перед трагедией.

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