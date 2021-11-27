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У трех знаков зодиака 27 ноября 2021 года будет очень тяжелый день

5:43:4811/27/2021,Руби Миранда
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Что сделает этот день тяжелым, так это то, как мы поступаем по отношению к другим людям. Некоторые признаки будут восприниматься как некое плохое поведение, в то время как другие признаки будут теми, которые разожгут пожар.

Что сделает этот день тяжелым, так это то, как мы поступаем по отношению к другим людям. Фото: Pixabay.com

Сегодня мы работаем с Полумесяцем в Деве, Луной в квадрате Меркурия и Луной в трине Урана.

Наше Солнце в Стрельце, и здесь выходные. Для некоторых из нас этот день может создать несколько нежелательных проблем; мы даже можем быть теми, кто бросает эти вызовы другим, пишет yourtango.com.

Луна в Трине Урана хочет навести неприятностей. Мы можем даже не знать почему, но в этот день мы можем провоцировать драки.

Может быть, мы просто хотим внимания, а может, мы не можем оставить хорошее в покое.

В наши дни жизнь хороша, но у нас есть несколько сложных транзитов, которые играют с нами в интеллектуальные игры, и мы, возможно, не сможем оценить, насколько хорошо мы живем в настоящее время.

Итак, мы начинаем ссоры, мы уменьшаем собственное счастье, испытывая терпение других.

Что сделает этот день тяжелым, так это то, как мы поступаем по отношению к другим людям. Некоторые признаки будут восприниматься как некое плохое поведение, в то время как другие признаки будут теми, которые разожгут пожар.

Днем правит антагонизм. Будь готов.

Знаки зодиака, у которых 27 ноября 2021 года будет тяжелый день:

Овен

(21 марта - 19 апреля)

Лунный квадрат и Меркурий - вот что определит, справитесь ли вы с этим днем ​​или нет. Вам предоставляется возможность сказать что-то ужасное, что-то, о чем вы думали долгое время, возможно для члена семьи.

Об этом нужно говорить? Нет. И это то, что действительно будет беспокоить вас в этот день - эта важная вещь, о которой вы думаете, действительно не нуждается в аудитории. Тем не менее, все, что вам нужно, - это вовлекать людей в свою личную травму.

Поможет ли самовыражение ? Да, конечно, но есть разница между тем, чтобы сказать, что у тебя на уме, и обременять толпу «чудесным миром моих проблем». Посмотрите, сможете ли вы разделить разницу; говорите то, что вам нужно, чтобы это не стало для всех новой главной проблемой.

Лев

(23 июля - 22 августа)

Половина Луны в Деве - это то, что сегодня лежит в основе твоих трудностей, Лев. Все дело в семье, и это, вероятно, из-за встречи, которую вы недавно пережили, на День Благодарения.

Ага, ты просто хочешь поделиться своим мнением, не так ли? Как этот человек мог подумать, что им это сойдет с рук!

Ваши мысли поглощены чужим поведением, вы полностью забываете, что это ИХ проблема, а не ваша, но вы не можете не вмешиваться.

Если вы это сделаете, ваши усилия будут считаться вмешательством; нежелательные и игнорируемые . Пощады давать советы сегодня, потому что никто не слушает. Это не ты, Лео, это «они». Просто держите свои суждения при себе, и все будет в порядке.

Дева

(23 августа - 22 сентября)

Половина Луны в Деве сегодня заставляет вас чувствовать себя половиной себя. Вы скоро переживете один из тех дней, когда вам просто не захочется вставать с постели.

Весь мир беспокоит вас, и у вас нет веской причины, почему, но останавливало ли это вас когда-нибудь?

Вы просыпаетесь с жалобой и проводите день, позволяя своему ядовитому настроению выливаться на всех, кто задержится здесь более десяти секунд.

В этот день вы не в настроении для людей, и уж точно не в настроении для вас.

Не все хотят, чтобы их урезали, и это все, что у вас есть на сегодня: унизить людей.

Это определенно относится к вашим собственным чувствам к себе. Вместо того, чтобы выяснять, что происходит внутри вас, вы включаете мир, обвиняя всех остальных в своих личных внутренних потрясениях.

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