У трех знаков зодиака 27 ноября 2021 года будет очень тяжелый день

Сегодня мы работаем с Полумесяцем в Деве, Луной в квадрате Меркурия и Луной в трине Урана.
Наше Солнце в Стрельце, и здесь выходные. Для некоторых из нас этот день может создать несколько нежелательных проблем; мы даже можем быть теми, кто бросает эти вызовы другим, пишет yourtango.com.
Луна в Трине Урана хочет навести неприятностей. Мы можем даже не знать почему, но в этот день мы можем провоцировать драки.
Может быть, мы просто хотим внимания, а может, мы не можем оставить хорошее в покое.
В наши дни жизнь хороша, но у нас есть несколько сложных транзитов, которые играют с нами в интеллектуальные игры, и мы, возможно, не сможем оценить, насколько хорошо мы живем в настоящее время.
Итак, мы начинаем ссоры, мы уменьшаем собственное счастье, испытывая терпение других.
Что сделает этот день тяжелым, так это то, как мы поступаем по отношению к другим людям. Некоторые признаки будут восприниматься как некое плохое поведение, в то время как другие признаки будут теми, которые разожгут пожар.
Днем правит антагонизм. Будь готов.
Знаки зодиака, у которых 27 ноября 2021 года будет тяжелый день:
Овен(21 марта - 19 апреля)
Лунный квадрат и Меркурий - вот что определит, справитесь ли вы с этим днем или нет. Вам предоставляется возможность сказать что-то ужасное, что-то, о чем вы думали долгое время, возможно для члена семьи.
Об этом нужно говорить? Нет. И это то, что действительно будет беспокоить вас в этот день - эта важная вещь, о которой вы думаете, действительно не нуждается в аудитории. Тем не менее, все, что вам нужно, - это вовлекать людей в свою личную травму.
Поможет ли самовыражение ? Да, конечно, но есть разница между тем, чтобы сказать, что у тебя на уме, и обременять толпу «чудесным миром моих проблем». Посмотрите, сможете ли вы разделить разницу; говорите то, что вам нужно, чтобы это не стало для всех новой главной проблемой.
Лев(23 июля - 22 августа)
Половина Луны в Деве - это то, что сегодня лежит в основе твоих трудностей, Лев. Все дело в семье, и это, вероятно, из-за встречи, которую вы недавно пережили, на День Благодарения.
Ага, ты просто хочешь поделиться своим мнением, не так ли? Как этот человек мог подумать, что им это сойдет с рук!
Ваши мысли поглощены чужим поведением, вы полностью забываете, что это ИХ проблема, а не ваша, но вы не можете не вмешиваться.
Если вы это сделаете, ваши усилия будут считаться вмешательством; нежелательные и игнорируемые . Пощады давать советы сегодня, потому что никто не слушает. Это не ты, Лео, это «они». Просто держите свои суждения при себе, и все будет в порядке.
Дева(23 августа - 22 сентября)
Половина Луны в Деве сегодня заставляет вас чувствовать себя половиной себя. Вы скоро переживете один из тех дней, когда вам просто не захочется вставать с постели.
Весь мир беспокоит вас, и у вас нет веской причины, почему, но останавливало ли это вас когда-нибудь?
Вы просыпаетесь с жалобой и проводите день, позволяя своему ядовитому настроению выливаться на всех, кто задержится здесь более десяти секунд.
В этот день вы не в настроении для людей, и уж точно не в настроении для вас.
Не все хотят, чтобы их урезали, и это все, что у вас есть на сегодня: унизить людей.
Это определенно относится к вашим собственным чувствам к себе. Вместо того, чтобы выяснять, что происходит внутри вас, вы включаете мир, обвиняя всех остальных в своих личных внутренних потрясениях.