Молитвы апостолу Левию Матфею о помощи бухгалтерам, налоговикам, таможенникам, ищущим работу

В православном календаре 29 ноября отмечается день почитания памяти евангелиста Левия Матфея. История его жизни связана с работой сборщика налогов в Римской империи. Многие представители его профессии были жестокими людьми, которых ненавидел народ, но он был исключением. Он прошел долгий путь от грешника до праведника, и сейчас он считается одной из почитаемых фигур в христианстве.
Так как работа Левия Матфея была напрямую связана с деньгами, считается, что ему необходимо молиться о финансовом благополучии, а также об удачном поиске работы всем бухгалтерам, налоговикам и таможенникам. Помимо этого, покровителю всех служащих в финансовой сфере читают молитвы о помощи в сложном материальном положении и разрешении проблем с долгами, кредитами и другими денежными вопросами. Ниже представлена молитва, которая поможет вам в этом.
Стоит отметить, что эта молитва не является прямой помощью всем безработным. Левий Матфей был очень трудолюбивым, поэтому он помогает только тем, кто делает хоть что-то для разрешения своих проблем, связанных с поиском работы и финансовыми трудностями. Тем не менее, нельзя забывать о том, что эта молитва будет особенно сильна 29 ноября, в день памяти Святого.
Читать молитву рекомендуется при свете свечи перед иконой Распятия. Необходимо делать это в полной тишине, чтобы не отвлекаться на посторонние вещи. Вы можете делать это шепотом или про себя. Главное — не вдумываться в слова, которые вы будете произносить и не пытаться представить результат помощи Святого. Делать это необходимо искреннее и только в крайних случаях, когда вы сами попытались решить свои проблемы, и у вас ничего не вышло.