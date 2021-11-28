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Молитвы апостолу Левию Матфею о помощи бухгалтерам, налоговикам, таможенникам, ищущим работу

6:00:5511/28/2021
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29 ноября отмечается Матвеев день, в который принято молиться апостолу об успехах в рабочих и финансовых делах.

В православии есть молитвы практически на все случаи жизни. Фото: Pixabay
В православии есть молитвы практически на все случаи жизни. Фото: Pixabay

В православном календаре 29 ноября отмечается день почитания памяти евангелиста Левия Матфея. История его жизни связана с работой сборщика налогов в Римской империи. Многие представители его профессии были жестокими людьми, которых ненавидел народ, но он был исключением. Он прошел долгий путь от грешника до праведника, и сейчас он считается одной из почитаемых фигур в христианстве.

Так как работа Левия Матфея была напрямую связана с деньгами, считается, что ему необходимо молиться о финансовом благополучии, а также об удачном поиске работы всем бухгалтерам, налоговикам и таможенникам. Помимо этого, покровителю всех служащих в финансовой сфере читают молитвы о помощи в сложном материальном положении и разрешении проблем с долгами, кредитами и другими денежными вопросами. Ниже представлена молитва, которая поможет вам в этом.

Молитва Святому Левию Матфею
Молитва Святому Левию Матфею

Стоит отметить, что эта молитва не является прямой помощью всем безработным. Левий Матфей был очень трудолюбивым, поэтому он помогает только тем, кто делает хоть что-то для разрешения своих проблем, связанных с поиском работы и финансовыми трудностями. Тем не менее, нельзя забывать о том, что эта молитва будет особенно сильна 29 ноября, в день памяти Святого.

Читать молитву рекомендуется при свете свечи перед иконой Распятия. Необходимо делать это в полной тишине, чтобы не отвлекаться на посторонние вещи. Вы можете делать это шепотом или про себя. Главное — не вдумываться в слова, которые вы будете произносить и не пытаться представить результат помощи Святого. Делать это необходимо искреннее и только в крайних случаях, когда вы сами попытались решить свои проблемы, и у вас ничего не вышло.

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