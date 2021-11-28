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Певица Вика Цыганова высказалась о смерти 72-летнего Александра Градского: "Последний из эпохи совести"

5:01:0011/28/2021
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Она поблагодарила композитора за его "могучий талант, достоинство личности и тепло добрых наставлений".

Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября 2021 года. Фото: Скриншот Первый канал
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Умер певец и композитор Александр Градский

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Вика Цыганова написала пост после известия о смерти народного артиста России Александра Градского. Певица назвала умершего певца и композитора последним из эпохи совести, профессионализма и души.

"Какая утрата! Александр, дорогой, как же так… Реально больно, нереально поверить... Последний из эпохи совести, профессионализма, последний из эпохи души... Ушёл... Как быстро мы сиротеем, остаёмся один на один с безумием мира", — высказалась Цыганова в Instagram.

Она выразила благодарность музыканту за его "могучий талант, достоинство личности и тепло добрых наставлений". Певица считает Градского лучшим своим наставником.

Как сообщал "Курьер.Среда",  Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября в больнице на 73-м году жизни. Его госпитализировали из дома в пятницу с подозрением на инсульт.

Александр Градский (настоящая фамилия Фрадкин) родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Он - основоположник русского рока. В 1999 году Градскому было присвоено звание народного артиста РФ.

Градский официально женат три раза. С 2003 года он жил с актрисой Мариной Коташенко. У него четверо детей.

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умерутратанаставникМузыкант.Александр ГрадскийВика Цыганова
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