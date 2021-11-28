Певица Вика Цыганова высказалась о смерти 72-летнего Александра Градского: "Последний из эпохи совести"

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Вика Цыганова написала пост после известия о смерти народного артиста России Александра Градского. Певица назвала умершего певца и композитора последним из эпохи совести, профессионализма и души.
"Какая утрата! Александр, дорогой, как же так… Реально больно, нереально поверить... Последний из эпохи совести, профессионализма, последний из эпохи души... Ушёл... Как быстро мы сиротеем, остаёмся один на один с безумием мира", — высказалась Цыганова в Instagram.
Она выразила благодарность музыканту за его "могучий талант, достоинство личности и тепло добрых наставлений". Певица считает Градского лучшим своим наставником.
Как сообщал "Курьер.Среда", Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября в больнице на 73-м году жизни. Его госпитализировали из дома в пятницу с подозрением на инсульт.
Александр Градский (настоящая фамилия Фрадкин) родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Он - основоположник русского рока. В 1999 году Градскому было присвоено звание народного артиста РФ.
Градский официально женат три раза. С 2003 года он жил с актрисой Мариной Коташенко. У него четверо детей.