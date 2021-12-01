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Поклонники путаны названивают рекламной компании на Сахалине

7:42:5912/1/2021
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Компания купила номер телефона, который ранее принадлежал проститутке.

В рекламную компанию названивали клиенты проститутки. Фото: Pixabay.com

В Южно-Сахалинске рекламная компания сменила номер телефона, на который стали поступать звонки клиентов проститутки. Мужчины спрашивали, сколько стоит час, проведенный в компании дамы, а рекламные менеджеры на другом конце провода не понимали о чем говорят их собеседники. Оказалось, что звонили партнеры бывшей владельцы номера. А сама сим-карта была куплена в салоне МТС.

– Пришло СМС на рабочей номер, в котором собеседник спросил, работаем ли мы. Я ответил, что работаем, на что мне пришло сообщение с вопросом о том, сколько стоит ночь, мы сразу поняли, кто был владельцем номера до нас! Сначала сотрудники нашего офиса веселились, затем просто поехали и поменяли номер, – говорит рекламный менеджер Алексей.

Сотрудникам офиса поступило порядка пяти звонков за один рабочий день. Все звонившие пытались воспользоваться интимными услугами, сейчас организация сменила номер телефона, пока никто не писал и не звонил с вопросами о том, сколько стоит удовлетворение интимных услуг.

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