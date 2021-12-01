Поклонники путаны названивают рекламной компании на Сахалине

В Южно-Сахалинске рекламная компания сменила номер телефона, на который стали поступать звонки клиентов проститутки. Мужчины спрашивали, сколько стоит час, проведенный в компании дамы, а рекламные менеджеры на другом конце провода не понимали о чем говорят их собеседники. Оказалось, что звонили партнеры бывшей владельцы номера. А сама сим-карта была куплена в салоне МТС.
– Пришло СМС на рабочей номер, в котором собеседник спросил, работаем ли мы. Я ответил, что работаем, на что мне пришло сообщение с вопросом о том, сколько стоит ночь, мы сразу поняли, кто был владельцем номера до нас! Сначала сотрудники нашего офиса веселились, затем просто поехали и поменяли номер, – говорит рекламный менеджер Алексей.
Сотрудникам офиса поступило порядка пяти звонков за один рабочий день. Все звонившие пытались воспользоваться интимными услугами, сейчас организация сменила номер телефона, пока никто не писал и не звонил с вопросами о том, сколько стоит удовлетворение интимных услуг.