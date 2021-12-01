Симптомы нового штамма «омикрон» похожи на симптомы гриппа. Об этом врач из ЮАР Унбен Пиллэй сообщил агентству Bloomberg.
По словам медика, у пациентов появляется сухой кашель, лихорадка, ночная потливость и ломота в теле.
У большинства заразившихся коронвирус нового варианта протекает бессимптомно.
Заболеваемость коронавирусом в Южной Африке выросла на 403 процента за неделю после того, как ученые страны забили тревогу по поводу варианта Омикрон.
Официальные данные показали, что более десяти процентов протестированных на Covid по всей Южной Африке дали положительный результат, поскольку во вторник было зарегистрировано 4 473 случая заболевания, что на 92 процента больше, чем днем ранее.
Но ученые в стране предупредили, что подавляющее большинство людей, которые в конечном итоге попадают в больницу с вариантом Омикрона, не вакцинированы.
Симптомы нового штамма "Омикрон" похожи на признаки гриппа
Заболеваемость коронавирусом в Южной Африке выросла на 403 процента за неделю после того, как ученые страны забили тревогу по поводу варианта "Омикрон".
Симптомы нового штамма «омикрон» похожи на симптомы гриппа. Об этом врач из ЮАР Унбен Пиллэй сообщил агентству Bloomberg.
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