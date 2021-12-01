Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
01.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Симптомы нового штамма "Омикрон" похожи на признаки гриппа

7:38:2512/1/2021
0

Заболеваемость коронавирусом в Южной Африке выросла на 403 процента за неделю после того, как ученые страны забили тревогу по поводу варианта "Омикрон".

У большинства заразившихся коронвирус нового варианта протекает бессимптомно. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
В Бердске коронавирус нашли у 15 горожан за сутки на 1 декабря. Полная статистика по зараженным в первый день зимы

В Бердске коронавирус нашли у 15 горожан за сутки на 1 декабря. Полная статистика по зараженным в первый день зимыВ России изменили срок действия ПЦР-теста на коронавирус с 72 часов до 48 из-за нового штамма «омикрон»Ещё 367 новости

Симптомы нового штамма «омикрон» похожи на симптомы гриппа. Об этом врач из ЮАР Унбен Пиллэй сообщил агентству Bloomberg.
По словам медика, у пациентов появляется сухой кашель, лихорадка, ночная потливость и ломота в теле.
У большинства заразившихся коронвирус нового варианта протекает бессимптомно.
Заболеваемость коронавирусом в Южной Африке выросла на 403 процента за неделю после того, как ученые страны забили тревогу по поводу варианта Омикрон.
Официальные данные показали, что более десяти процентов протестированных на Covid по всей Южной Африке дали положительный результат, поскольку во вторник было зарегистрировано 4 473 случая заболевания, что на 92 процента больше, чем днем ранее.
Но ученые в стране предупредили, что подавляющее большинство людей, которые в конечном итоге попадают в больницу с вариантом Омикрона, не вакцинированы.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирусомикрон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Когда дойдет до России?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Откуда появился «Омикрон»: виновата ли низкая вакцинация? Вот что говорит наука1
В России первый регион объявил о режиме QR-кодов для авиаперелетов с 1 декабря
«Хорошенькие деревья спилили»: В Бердске жители Нового поселка заявили о незаконной вырубке в районе зоны отдыха «Сосновка»6
В Бердске полиция не нашла тех, кто выслал похоронный венок и звонил с песней "Убили негра" родителям кандидата в депутаты Дарьи Артамоновой1

Последние новости

В России с 1 декабря выросли размеры пенсионных выплат у трех категорий россиян
7:23:33 12/1/2021
В России с 1 декабря выросли размеры пенсионных выплат у трех категорий россиян
Церемония прощания с Александром Градским 1 декабря проходит в прямом эфире
7:11:25 12/1/2021
Церемония прощания с Александром Градским 1 декабря проходит в прямом эфире
Военный городок под Новосибирском выставили на продажу за 176 млн рублей
6:49:07 12/1/2021
Военный городок под Новосибирском выставили на продажу за 176 млн рублей
Число пострадавших в ДТП под Елабугой выросло до 20
6:34:50 12/1/2021
Число пострадавших в ДТП под Елабугой выросло до 20
В Татарстане произошло смертельное ДТП: Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
6:29:34 12/1/2021
В Татарстане произошло смертельное ДТП: Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
БердскПять минут на тест ПЦР: В Бердске пациентка рассказала, что происходит в красной зоне ЦГБ в первый день зимы 2021
6:21:48 12/1/2021
Пять минут на тест ПЦР: В Бердске пациентка рассказала, что происходит в красной зоне ЦГБ в первый день зимы 2021
БердскЮристы нашли нарушения российского законодательства в постановлении мэрии Бердска об аккредитации журналистов
6:18:34 12/1/2021
Юристы нашли нарушения российского законодательства в постановлении мэрии Бердска об аккредитации журналистов
Выгуливающий собаку из окна машины на дороге Санкт-Петербурга объяснил причины своего поступка
6:16:03 12/1/2021
Выгуливающий собаку из окна машины на дороге Санкт-Петербурга объяснил причины своего поступка
Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов: «Я хотел бы спросить президента Путина, знает ли он имена заказчиков убийств Немцова и Политковской»
6:12:56 12/1/2021
Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов: «Я хотел бы спросить президента Путина, знает ли он имена заказчиков убийств Немцова и Политковской»
БердскВ поселке под Новосибирском 1 декабря похоронят убитого в магазине из-за водки «грабителя»
6:05:48 12/1/2021
В поселке под Новосибирском 1 декабря похоронят убитого в магазине из-за водки «грабителя»