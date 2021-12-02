В Москве маленькая девочка провалилась под землю

На севере Москвы девочка провалилась под землю. Все случилось недалеко от одного из жилых домов на Дмитровском шоссе. Там пострадавшая девочка попала одной ногой в углубление земли и упала. Сейчас ее госпитализировали врачи с полученными травмами. Инцидент произошел 1 декабря, такое заявление сделала столичная прокуратура. Сейчас ведомство проводит проверку по факту произошедшего.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что на Алтае в результате стрельбы в школе одному из учащихся прострелили голову. Подросток из 10-класса пронес с собой в учебное заведение пневматическое оружие и выстрелил в голову ученику 8-го класса. Пострадавшего госпитализировали врачи. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку по данному факту.