В подземной гробнице в Перу обнаружена таинственная 1200-летняя мумия, связанная веревками

Останки человека были найдены на археологическом участке Кахамаркилья. Он расположен примерно в 16 милях от побережья столицы страны Лимы. Мумия, пол которой неизвестен, принадлежала к доинкской цивилизации. По словам экспертов, веревочная перевязка была частью местного погребального обряда.
Раскопки в гробнице также обнаружили керамические артефакты и различные каменные орудия труда. Археологи, раскапывающие подземную гробницу в Перу, обнаружили странную мумию, которая сохранилась полностью связанной веревками, с руками, закрывающими лицо.
Останки человека, пол которого не установлен, были найдены на археологическом участке Кахамаркилья, примерно в 16 милях от столицы Лимы. По словам ученых, мумия датируется 1200-800 годами и принадлежала к доинкской цивилизации, которая развивалась между перуанским побережьем и горами.
Раскопками в Кахамаркилье руководит археолог Питер Ван Дален Луна из Калифорнийского государственного университета Сан-Маркос.
«Главная особенность мумии заключается в том, что все тело было связано веревками и прикрывало лицо руками», - сказал профессор Ван Дален Луна.
Этот сложный переплет, пояснил он, «будет частью местного погребального обряда», пишет dailymail.co.uk.
Мумифицированный человек, как объяснил профессор Ван Дален Луна, жил в высокогорных районах Анд на территории современного Перу - примерно за 600–200 лет до появления народа инков.
«Радиоуглеродное датирование даст более точную хронологию», - добавил он.
В подземной гробнице, в которой была найдена мумия, были и другие погребальные приношения.
По словам археологов, среди этих открытий были каменные орудия труда и керамические горшки, внутри которых были следы растительного вещества.
Команда добавила, что характер захоронения указывает на то, что в поздний доиспанский период этот регион был многоэтническим. Перу является домом для сотен археологических памятников, происходящих из культур, которые развивались как до, так и после империи инков.
Когда-то инки доминировали в южной части Южной Америки, от южного Эквадора и Колумбии до центральной части Чили, и впервые возникли в перуанских высокогорьях где-то в начале 13 века.
Империя инков пала от рук испанских конкистадоров, которые начали свое вторжение в 1532 году и захватили последний оплот инков в 1532 году.
ПОЧЕМУ ДРЕВНИЕ ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЕ КУЛЬТУРЫ ПРИНОСИЛИ СВОИХ ДЕТЕЙ В ЖЕРТВУ?
Похоже, что принесение в жертву детей было относительно обычным явлением в культурах древнего Перу, включая доинкскую сиканскую культуру или культуру Ламбаек и последовавших за ними чиму, а также самих инков.
Среди находок, свидетельствующих об этом ритуальном поведении, - мумифицированные останки детского тела, обнаруженные в 1985 году группой альпинистов.
Останки были обнаружены на высоте около 17 388 футов (5300 метров) на юго-западном гребне горы Серро Аконкагуа в аргентинской провинции Мендоса.
Считается, что мальчик стал жертвой ритуала инков под названием капочоча, когда в жертву приносили в жертву очень красивых и здоровых детей, накачивая их наркотиками и унося их в горы, чтобы они замерзли до смерти.
Руины святилища, в котором инки приносили детей в жертву своим богам, были обнаружены археологами в прибрежном комплексе руин в Перу в 2016 году.
Эксперты, раскапывающие в Чотуна-Чернанкап на севере Лимы, обнаружили 17 могил, датируемых по крайней мере 15 веком. Это включало могилы шести детей, расположенные рядом в парах неглубоких могил.
Капакоча был ритуалом, который чаще всего проводился после смерти короля инков. Местные лорды должны были отбирать безупречных детей, олицетворяющих идеал человеческого совершенства.
Детям были подарены наборы миниатюрных фигурок человека и ламы из золота, серебра, меди и ракушек. У мужских фигур удлиненные мочки ушей и плетеная повязка на голову, а женские фигурки заплетены в косы.
Затем детей вернули в их первоначальные общины, где их чествовали перед тем, как принести в жертву горным богам на вулкане Льюльяйльяко.
Фраза Capacocha была переведена как «торжественная жертва» или «королевский долг».
Обоснование этого типа жертвенного обряда обычно понималось как ознаменование важных жизненных событий императора инков, отправка его к божествам после их смерти, прекращение стихийных бедствий, поощрение роста урожая или религиозные церемонии.