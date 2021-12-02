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В Бердске студенты наследили ногами и руками на стенах колледжа

7:02:1012/2/2021
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Суть акции «Оставь свой след» состоит в том, чтобы отпечатать след от ладони или ступни на высоте 2 метра. В акции приняли участие учащиеся и преподаватели.

В Бердске студенты колледжа оставили свои следы на стенах колледжа. Фото: Pixabay.com

В Бердске студенты колледжа наследили на стенах учебного заведения в рамках акции «Оставь свой след». Проект прошел для первокурсников в политехническом колледже города. Свои следы на стенах оставляли не только учащиеся, но и сотрудники образовательного учреждения. Суть акции состоит в том, чтобы отпечатать след от ладони или ступни на высоте 2 метра. Совершить такое действие не легко, однако коллектив показал свою сплоченность. А после самого мероприятия прошло чаепитие.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Подмосковье мужчина совершил суицид прямо во время задержания. Известно, что сотрудники ФСБ пытались арестовать мужчину за незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия. Однако житель Щелково не пожелал проехать с сотрудниками правоохранительных органов и предпочел свести счеты с жизнью.

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