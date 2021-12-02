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Омикрон не вызывает потери вкуса или запаха, но имеет другие «необычные» симптомы

5:30:2512/1/2021,Крис Поллард
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Всех лиц, контактировавших с подозреваемым случаем Омикрона, необходимо изолировать на 10 дней, независимо от их прививочного статуса.

Нужны лабораторные исследования, чтобы определить, способны ли антитела, индуцированные нынешними вакцинами, блокировать заражение этим вариантом. Фото: Pexels
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Врач, лечивший пациентов с вариантом Омикрона, говорит, что он вызывает «необычные» симптомы, включая сильную усталость и учащенное сердцебиение.

Доктор Анжелика Кутзи, которая управляет частной клиникой в ​​Претории, сказала, что это не вызывает потери вкуса или запаха, как предыдущие версии Covid, пишет The SUN.
«Их симптомы были настолько разными и такими легкими, чем у тех, что я лечила раньше», - сказала она.

«У нас был один очень интересный случай, ребенок лет шести, с температурой и очень частым пульсом, и я подумал, стоит ли мне ее принять. Но когда я обратился за помощью два дня спустя, ей стало намного лучше.

«Мы должны беспокоиться о пожилых, непривитых людях. Если они не будут вакцинированы, мы увидим много людей с тяжелой формой болезни».

Есть опасения, что штамм Omicron, или B.1.1.529, является более передаваемым и может избежать вакцинации.

Он имеет 50 генетических мутаций, большинство из которых были идентифицированы в предыдущих вариантах, а также три совершенно новых изменения.

Профессор Лоуренс Янг из Медицинской школы Уорика сказал: «Этот новый вариант очень тревожит. Это самая сильно видоизмененная версия, которую мы когда-либо видели.

«Этот вариант несет в себе некоторые изменения, которые мы видели ранее в других вариантах, но никогда все вместе в одном вирусе. У него также есть новые мутации, которых мы раньше не видели.

«Некоторые мутации, похожие на изменения, которые мы наблюдали в других вызывающих озабоченность вариантах, связаны с повышенной трансмиссивностью и частичной устойчивостью к иммунитету.

«Нам нужны лабораторные исследования, чтобы определить, способны ли антитела, индуцированные нынешними вакцинами, блокировать заражение этим вариантом».

Сегодня в Великобритании был выявлен еще один случай супер-штамма - всего три.

Человек дал положительный результат после поездки в Великобританию из южной части Африки, где возник этот вариант.

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ COVID.

Этот человек больше не находится в Великобритании, но Агентство по безопасности здоровья Великобритании (UKHSA) проводит срочное тестирование в местах, которые они посетили, когда они могли быть заразными.

По словам официальных лиц, это включает Вестминстер в центре Лондона.

В попытке искоренить высокоскоростную передачу данных министры объявили о повторном введении ряда ограничений Covid. Это включает возврат обязательного ношения маски в магазинах и в общественном транспорте со вторника.

Пассажиры, прибывающие в Великобританию с утра вторника, должны будут пройти тест ПЦР, ожидая, что они будут самоизолироваться, пока не получат отрицательный результат.

Всех лиц, контактировавших с подозреваемым случаем Омикрона, необходимо изолировать на 10 дней, независимо от их прививочного статуса.

Этот вариант побудил правительство внести 10 африканских стран в красный список Великобритании для путешествий - Южную Африку, Намибию, Лесото, Ботсвану, Эсватини, Зимбабве, Анголу, Мозамбик, Малави и Замбию.

В планах почти не вводится план Б, и министр здравоохранения Саджид Джавид настаивал, что сейчас «совсем не время» для повторного введения правил социального дистанцирования и руководства по работе на дому - и сказал британцам готовиться к Рождеству как обычно.

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коронавирусCOVID-19 вакцинаомикрон
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