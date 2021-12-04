В ДТП с Lamborghini в Москве пострадавший таксист сломал зубы и руки. Появилось видео с места аварии

В ночь на 4 декабря в центре Москвы произошло ДТП с участием Lamborghini. Люксовый автомобиль протаранил Kia на Новом Арбате.
Кадры с места аварии опубликовали в субботу «Известия».
На видео заметно, что автомобиль такси врезался в столб, из-за чего у него произошла серьезная деформация передней части. Lamborghini же потерял одно колесо.
Родственник пострадавшего в ДТП таксиста позже рассказал, какие травмы он получил. Оказалось, что у сидевшего за рулем Kia сломаны зубы и руки. Пока говорить пострадавший не в состоянии.