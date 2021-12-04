Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
04.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В ДТП с Lamborghini в Москве пострадавший таксист сломал зубы и руки. Появилось видео с места аварии

3:31:5012/4/2021
0

Автомобиль такси врезался в столб, из-за чего у него произошла серьезная деформация передней части. Люксовая машина же потеряла одно колесо.

Появились кадры с места ДТП с Lamborghini на Новом Арбате. Фото: Скриншот "Известия"

В ночь на 4 декабря в центре Москвы произошло ДТП с участием Lamborghini. Люксовый автомобиль протаранил Kia на Новом Арбате.

Кадры с места аварии опубликовали в субботу «Известия».

На видео заметно, что автомобиль такси врезался в столб, из-за чего у него произошла серьезная деформация передней части. Lamborghini же потерял одно колесо.

Родственник пострадавшего в ДТП таксиста позже рассказал, какие травмы он получил. Оказалось, что у сидевшего за рулем Kia сломаны зубы и руки. Пока говорить пострадавший не в состоянии.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
зубыдеформацияврезался в столбДТПLamborghini
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кому придется платить за повреждения дорого авто?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Банковским работникам веселые стихи и открытки в Международный день банков 4 декабря
3:15:48 12/4/2021
Банковским работникам веселые стихи и открытки в Международный день банков 4 декабря
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы: сколько дней длится Двунадесятый праздник и почему всю еду готовят накануне
3:15:43 12/4/2021
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы: сколько дней длится Двунадесятый праздник и почему всю еду готовят накануне
В России бедных стало меньше: Росстат впервые посчитал их по новой "границе бедности"
3:14:01 12/4/2021
В России бедных стало меньше: Росстат впервые посчитал их по новой "границе бедности"
Мощная молитва на отпущение любых грехов в большой праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: читать каждому
3:00:07 12/4/2021
Мощная молитва на отпущение любых грехов в большой праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: читать каждому
Мусорный регоператор "Экология-Новосибирск" объявил себя банкротом из-за долгов
2:56:16 12/4/2021
Мусорный регоператор "Экология-Новосибирск" объявил себя банкротом из-за долгов
Полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года: что строго нельзя делать, а что важно успеть сделать до закрытия Коридора затмений
2:45:00 12/4/2021
Полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года: что строго нельзя делать, а что важно успеть сделать до закрытия Коридора затмений
Талибы дали свободу афганским женщинам: Они могут отказаться от замужества и вступить в брак повторно
2:36:56 12/4/2021
Талибы дали свободу афганским женщинам: Они могут отказаться от замужества и вступить в брак повторно
Строгие запреты в Двунадесятый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы: и какие послабления разрешены для постящихся 4 декабря. Можно ли есть рыбу?
2:30:33 12/4/2021
Строгие запреты в Двунадесятый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы: и какие послабления разрешены для постящихся 4 декабря. Можно ли есть рыбу?
"Начало конца кошмара": С появлением "омикрон"-штамма уйдет пандемия коронавируса, считает инфекционист
2:16:57 12/4/2021
"Начало конца кошмара": С появлением "омикрон"-штамма уйдет пандемия коронавируса, считает инфекционист
Экскаватор сбил 9-летнего мальчика на "зебре" в Новосибирске. Ребенок попал в больницу
2:02:03 12/4/2021
Экскаватор сбил 9-летнего мальчика на "зебре" в Новосибирске. Ребенок попал в больницу