Гороскоп на сегодня: что ожидает знаки зодиака 6 декабря 2021 года

Ваш ежедневный гороскоп на 6 декабря 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на понедельник, пишет yourtango.com.
Ежедневный гороскоп на 6 декабря 2021 года:
Овен(21 марта - 19 апреля)
Не расслабляйся, Овен, потому что что-то на работе изменится.
Луна в Козероге в соединении с Плутоном вносит изменения в ваш сектор карьеры. Без вашего собственного влияния кто-то может обратить внимание на ваши навыки и понять, что вам лучше выполнять другую работу.
Вы можете получить предложение о работе или запрос о расширении ваших обязанностей в офисе.
Телец(20 апреля - 20 мая)
Приготовьтесь к новым вызовам, которых вы не делали раньше. Луна в Козероге соединяется с Плутоном, внося изменения в ваш сектор убеждений.
И вы можете обнаружить, что кто-то задавался вопросом, что вы на самом деле думаете, когда они задают вам острый вопрос.
Это может вызвать у вас чувство нападения или моменты неуверенности в себе, когда вы не уверены, каковы их мотивы и чего вы хотите на данном этапе жизни.
Близнецы(21 мая - 20 июня)
Луна в Козероге соединяется с Плутоном, внося изменения в ваш сектор общих ресурсов.
То, что вы думали, может измениться, и вы поймете, что вам нужно быть более самодостаточным.
Зависимость от других людей сегодня не принесет вам ничего хорошего, и вам следует изо всех сил стараться полагаться исключительно на себя.
Рак(21 июня - 22 июля)
Луна в Козероге в соединении с Плутоном вносит изменения в ваш сектор обязательств.
Кто-то мог изменить свое мнение о том, как они себя чувствовали в отношении данного обещания.
Если в последнее время человеку было жарко или холодно, вы увидите, где он находится.
Лев(23 июля - 22 августа)
Луна в Козероге соединяется с Плутоном, что вносит изменения в ваш сектор повседневных обязанностей.
Обычные изменения могут быть именно тем, что вам нужно прямо сейчас.
Будьте открыты для принятия новых обязанностей и делегирования задач, которые вам больше не нужны.
Дева(23 августа - 22 сентября)
Луна в Козероге в соединении с Плутоном вносит изменения в ваш сектор удовольствий.
То, что раньше доставляло вам радость, может не иметь для вас такого же удовлетворения.
Это время для вас, чтобы начать смотреть на новые области вашей жизни, которые этот объект или человек использовал для удовлетворения, чтобы вы могли заменить их чем-то новым.
Весы(23 сентября - 22 октября)
Луна в Козероге соединяется с Плутоном, принося изменения в ваш сектор дома.
Возможный переезд или предложение о переезде на новое место может быть распространено на вас.
Любые заявки или ипотечные кредиты сегодня могут дать положительный отклик.
Скорпион(23 октября - 21 ноября)
Луна в Козероге соединяется с Плутоном, внося изменения в ваш сектор общения.
Один простой разговор может изменить для вас все в жизни.
Сейчас хорошее время, чтобы вы слушали обоими ушами и не избегали жестких разговоров, которые необходимо вести.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря)
Луна в Козероге соединяется с Плутоном, принося изменения в ваш денежный сектор.
То, как вы вкладываете деньги, может измениться к лучшему. Это прекрасное время, чтобы изучить различные способы увеличения своего личного богатства.
Козерог(22 декабря - 19 января)
Луна в Козероге соединяется с Плутоном, что вносит изменения в ваш сектор идентичности.
Происходят большие перемены, и у вас есть шанс улучшить свою жизнь так, как вы всегда хотели. У тебя хватит смелости принять важное решение о своем будущем, Козерог.
Не позволяйте этому окну возможностей пройти мимо вас.
Водолей(20 января - 18 февраля)
Луна в Козероге соединяется с Плутоном, внося изменения в ваш сектор скрытых врагов.
Человек, который беспокоил вас и давал вам повод расстроить меня, наконец, начал оставлять вас в покое и искать кого-то другого, кто беспокоил бы меня.
Это прекрасное время для вас, чтобы вздохнуть с облегчением, когда драма, наконец, закончена.
Рыбы(19 февраля - 20 марта)
Луна в Козероге соединяется с Плутоном, принося перемены в ваш круг друзей.
Ваш круг друзей может начать меняться по мере того, как вы немного расширяетесь и встречаетесь с новыми людьми.
Вы хорошо понимаете, что это время значительного роста для вас и вашей личной жизни.