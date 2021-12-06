Как помочь ребенку, если он боится сдавать кровь и других медицинских процедур

Пандемия коронавируса привнесла медицинские процедуры, такие как тестирование на COVID-19 и вакцинацию COVID-19, в нашу повседневную жизнь, как никогда раньше. Это нелегко для всех, особенно для детей.
Но даже за пределами пандемии медицинские процедуры, такие как вакцинация и забор крови, являются обычным явлением в детстве. Отвечая на вопрос, дети уверенно говорят, что больше всего их беспокоят медицинские процедуры, связанные с иглами и болью. Их также беспокоит, что их комфорт не будет учтен. И доказательства говорят, что они правы, пишет medicalxpress.com.
Исследования также ясно показывают, что отсутствие должного контроля детской боли и страха во время медицинских процедур имеет как краткосрочные, так и долгосрочные последствия . Процедуры могут длиться дольше и иметь повышенный риск неблагоприятных событий (таких как обморок или физическое ограничение), а детям, вероятно, потребуется больше лекарств от боли и у них появятся негативные или травматические воспоминания.
Эти опасения могут привести к задержкам или отказу от необходимой медицинской помощи, даже когда дети становятся взрослыми.
Мы подготовили советы, которые сделают тестирование на COVID и иглы удобными, и эти рекомендации действительно важны. Но вот в чем дело: того, что помогает от боли и страха от слабого до умеренного, недостаточно, когда дети очень напуганы.
Если детская боль и страх не справляются с каждым разом должным образом, медицинские процедуры могут становиться все труднее и труднее, пока дети не начнут отказываться. Иногда люди интерпретируют отказ ребенка как плохое поведение. Нет ничего более далекого от правды.
При повторяющихся негативных переживаниях дистресс и страх ребенка могут стать настолько сильными, что могут вызвать настоящий адреналиновый ответ «бей или беги», как если бы они были лицом к лицу со львом. Травматический стресс от медицинских процедур находится в глазах смотрящего: собственное переживание ребенком процедуры и реакция страха на нее более важны, чем «объективная» серьезность или то, насколько болезненной или пугающей она может казаться другим.
Как справиться со страхом и страданиями.
Мы слышали от родителей, что они хотят знать больше о том, что делать, когда их ребенок отказывается от процедуры из-за высокого уровня страха, часто возникающего в результате предыдущего негативного или травмирующего опыта. Иногда, когда дети сильно расстраиваются, взрослые сдерживают их, пытаясь «просто закончить процедуру».
Мы хотим внести ясность: удерживать сильно обеспокоенного ребенка для обычной медицинской процедуры - это никогда не нормально, это не лечение, ориентированное на пациента, и может в долгосрочной перспективе ухудшить положение в геометрической прогрессии.
К страху ребенка нужно относиться серьезно и бороться с ним, прежде чем он сможет извлечь пользу из усилий по управлению болью и страхом от слабого до умеренного. Если ваш ребенок очень боится медицинских процедур (например, тестирования на COVID, вакцинации, анализа крови, стоматологического лечения), необходимы следующие научно обоснованные шаги.
Экспозиционная терапия.
В терапии , основанной на экспозиции , кто-то постепенно сталкивается со своим страхом лицом к лицу, начиная с более простых ситуаций и постепенно переходя к более сложным. В этом случае он включает в себя обучение вашего ребенка тому, что должно произойти и почему, и предоставление ему возможности практиковаться постепенно, сталкиваясь с каждым этапом медицинской процедуры перед самой процедурой.
Найдите место для их чувств и поговорите.
Подтвердите беспокойство вашего ребенка: признайте его чувства и то, почему они имеют смысл (даже если вы не согласны или не можете понять их).
Выясните, что их беспокоит в этой ситуации.
Используйте открытый, непредвзятый и любопытный подход, чтобы понять, что их пугает в медицинской процедуре.
Не предполагайте. Просить. Убедитесь, что ваш ребенок понимает, что его просят сделать в рамках медицинской процедуры , почему его просят это сделать, что произойдет, на что это будет похоже, как долго это продлится и кто будет там. Ответьте на любые вопросы, которые у них есть, и исправьте любые неправильные представления. Возможно, вам потребуется получить некоторую информацию от медицинского работника, чтобы у вас были ответы на все вопросы.
В чем фокус их страха ? Дети старшего возраста и молодежь часто могут сказать вам, что их беспокоит в связи с процедурой. Для детей младшего возраста вам, возможно, придется предложить предложения или альтернативы и сделать свое предположение.
Практикуйтесь противостоять страху.
Из-за страхов, несоразмерных представляемой опасности, детям необходимо научиться встречать свой страх лицом к лицу . Вам необходимо составить список вызывающих страх ситуаций, связанных с процедурой, например:
разговор о процедуре;
просмотр фотографий или видеозаписей (совет: убедитесь, что это положительные видеоролики, в которых показано минимальное беспокойство или его отсутствие);
игра с соответствующими игрушками / оборудованием;
проезжая мимо поликлиники или участка, где будет проходить процедура;
а такжемикрошаги, ведущие к самой процедуре (например, сидение на стуле, наложение жгута или протирание руки спиртовым тампоном и т. д.).
Упорядочите ситуации от самых простых к сложным, получив рейтинг страха для каждой из них. Это становится их «лестницей страха».
Совет: для детей в возрасте от пяти до семи лет вы можете использовать Шкалу детского страха ; для детей семи лет и старше - шкала от 0 до 10 в диапазоне от полного отсутствия страха до максимально возможного страха; для детей младшего возраста вы можете упорядочить ситуации, попросив их сделать выбор в сопоставлении «голова к голове», в котором ребенок выбирает, какой из двух легче, или, если все остальное не помогает, ваше лучшее предположение.
Помогите своему ребенку научиться сталкиваться со своим страхом, пережив эти ситуации. Они должны оставаться в ситуации достаточно долго, чтобы их страх улетучился и / или чтобы они узнали, чего бы они ни беспокоились, не произойдет, а если это произойдет, они смогут пережить это. Помните, что это опасения, которые хуже реальной опасности ситуации.
Это тяжелая работа! Итак, за каждое знакомство или практику ваш ребенок должен получать вознаграждение. Вы можете настроить программу вознаграждений для каждого шага по лестнице страха. Награды должны быть небольшими, вы можете отказать в них, если они их не заработают, и не должны стоить денег (например, играть в специальную настольную игру или делать пятиминутный массаж, а не новую игрушку). .
Исправление проблем.
Ваш ребенок должен оставаться в ситуации достаточно долго. Если они вырвутся из ситуации до того, как их страхи снизятся до контролируемого уровня, это просто поддержит их страх. Сделайте несколько глубоких вдохов и ободритесь с вашей стороны!
Если ступенька намного сложнее, чем предыдущая (слишком большой разрыв в лестнице), попробуйте разбить ситуацию с помощью различных факторов, например, кто здесь в качестве поддержки, или начните с воображения, прежде чем пытаться сделать эту ступеньку в реальной жизни. жизнь. Каждый шаг, возможно, придется практиковать несколько раз, прежде чем страх уменьшится.
Не торопитесь - за скорость нет очков! Лучше всего убедиться, что ваш ребенок готов сделать это как можно более позитивным и упростить жизнь в будущем. Как только ваш ребенок доберется до вершины своей лестницы, следующим шагом будет сама процедура.
Не забывайте, что стратегии лечения боли при медицинских процедурах также важны! Для получения дополнительной помощи у Anxiety Canada есть фантастические ресурсы.
Научно обоснованные принципы, изложенные в этой статье, могут помочь детям и их родителям чувствовать себя уверенно при выполнении медицинских процедур . Как родители и врачи, мы также имеем возможность практиковаться: готовить детей и давать им возможность играть активную роль в своем здоровье, будучи уверенными в том, что они находятся в центре заботы, ориентированной на пациента.