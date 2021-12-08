Чтение карт Таро для каждого знака зодиака на 8 декабря 2021 года

Ваше чтение Таро с одной картой для всех знаков зодиака здесь в среду, 8 декабря 2021 года, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии, пишет yourtango.com.
Что принесет вашему знаку зодиака чтение одной карты Таро в среду?
Узнайте, что ожидает вас ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в среду, 8 декабря 2021 года.
Овен (21 марта - 19 апреля)Карта Таро: Королева Кубков
Есть хорошие новости и есть отличные новости.
Хорошая новость заключается в том, что вы действительно начинаете видеть, как в жизни происходит хороший подъем, и по мере того, как вы начинаете чувствовать себя все менее и менее обремененным внезапными неудобствами, вы будете чувствовать себя более уверенно и сможете взять на себя все необходимые вам обязанности. Сфокусируйся на.'
Это только начало, маленький Рам. Самое лучшее в жизни вот-вот начнется.
Телец (20 апреля - 20 мая)Карта Таро: суждение, перевернутое
Вы подвергались нападкам, Телец, по-разному. Были люди, которые пытались удержать вас от ваших снов, а также даже не дать вам получить какое-либо удовольствие.
Вы пережили, и это верное свидетельство вашей внутренней силы и характера. Все те ночи, когда вы бодрствовали, чувствуя себя неудачником, теперь они позади. Попрощайтесь с неуверенностью в себе. Уверенность и ободрение никуда не денутся.
Близнецы (21 мая - 20 июня)Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая
Одна ваша сторона, о которой на самом деле никто не знает, - это то, что вы временами упрямы. Вы, можно сказать, полны решимости получить то, что вам нужно, когда жизнь станет тяжелой.
Но вы должны быть осторожны, Близнецы, вы не хотите, чтобы шея была настолько жесткой, что вы можете пораниться из-за недостатка гибкости. Когда это важно, нужно проявлять гибкость. Не забывай об этом, особенно сегодня.
Рак (21 июня - 22 июля)Карта Таро: Паж Мечей, перевернутая
Никто не любит слышать что-то негативное, и тем не менее, вы это сделаете. Вы можете получить известие о том, что с другом или кем-то, кого вы знаете, случилось что-то плохое. Это тревожный сигнал, Рак.
Жизнь слишком коротка, чтобы не заботиться о себе. Возможно, вам удастся обойтись одним делом здесь или там, но последовательность является ключом к хорошему здоровью. Так что поставьте это на первое место в вашем списке приоритетов.
Лев (23 июля - 22 августа)Карта Таро: Сила
Вы сильны и смелы. Тебе не нужно никому доказывать себя, Лео. Тебе просто нужно быть собой.
Вы перенесете все эти блюда на этой неделе. Вы можете почувствовать, что приближаетесь к концу вашей веревки, но не волнуйтесь.
Когда вы меньше всего этого ожидаете, вы обнаружите, что у вас все получается. Вы даже удивитесь.
Дева (23 августа - 22 сентября)Карта Таро: Пятерка пентаклей, перевернутая
Вы потеряли что-то особенное для вас, и может казаться, что вы лишились части вашей души. Часть вашей личности была потеряна, и это не то, к чему вы относитесь легкомысленно.
Вы находитесь в переходном периоде, Дева, точке, где вы можете пересмотреть то, кем вы хотите быть. Вы можете начать прямо сейчас.
Не ждите слишком долго, так как будущее ждет что-то удивительное, чтобы заменить то, что у вас когда-то было, и дать вам гораздо больше, чем вы когда-либо мечтали.
Весы (23 сентября - 22 октября)Карта Таро: Тройка Жезлов
Вы никогда не должны были делать все в одиночку или делать это в одиночку.
Вот почему вы родились Весами, которые являются одним из самых социальных знаков зодиака. Вы должны быть частью сообщества, поэтому не закрывайте дверь для дружбы, вместо этого пригласите их.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Карта Таро: Четверка Пентаклей, перевернутая
Единственное, чем вы не хотите рисковать, - это ваша безопасность и чувство защищенности. Вам нужно проявлять осторожность, когда Четверка Пентаклей перевернута.
В любом случае вы обычно не склонны рисковать, но в некоторых сферах вашей жизни вы можете быть не так осторожны, как хотелось бы. Так что будьте осторожны и, когда сможете, немного больше, чем обычно.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая
У вас когда-нибудь возникало ощущение, что кто-то посылает вам плохую энергию? У вас может быть ненавистник, и поэтому вы хотите запечатать себя. Не принимайте на себя негативную энергию, которая встречается на вашем пути.
Отбросьте любые мысли, которые заставляют вас чувствовать себя побежденным. Мыслить позитивно. Вы тот, кто определяет вашу судьбу.
Козерог (22 декабря - 19 января)Карта Таро: Двойка Кубков
Расставания случаются, и когда вы думаете о бывшем, не беспокойтесь о том, что, если. Помните, что вы заслуживаете лучшего.
Возможно, тогда у вас было хорошее настроение, но скоро вы испытаете лучшую любовь в своей жизни - настоящую родственную душу.
Водолей (20 января - 18 февраля)Карта Таро: восьмерка пентаклей, перевернутая
Когда приходит сверхурочная работа, не стоит дважды задумываться о том, чтобы сделать еще немного работы.
Вы любите деньги, и в это время года вы цените возможность иметь их, чтобы покупать то, что вы хотите для себя и других. Но не переусердствуйте.
Тебе тоже нужен выходной. Выделите себе солидный день и отдохните, Водолей. Затем работайте столько, сколько хотите или нужно.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Карта Таро: Дурак
Происходят новые вещи, и вы так сильно их хотите, но вам следует наслаждаться этим процессом, а не торопиться так далеко вперед, чтобы вы не только упустили радость жизни, разворачивающейся перед вашими глазами, но и переживание того, что вы начнете новое приключение. - Все сам!