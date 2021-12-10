11 декабря – день памяти священномученика Серафима: как аристократ и офицер стал митрополитом

11 декабря православные христиане почитают память священномученика Серафима, которого также вспоминают в Пасху и 14 июня. Сегодня мы чтим память почти неизвестного, но великого святого, священномученика Серафима (Чичагова) из Петрограда. Это был человек, родившийся во второй половине девятнадцатого века в аристократической семье. Он получил блестящее образование, окончил Пажеский корпус, стал известным ученым, получил гуманитарное, а также естественнонаучное образование и принадлежал к высшим слоям общества. У него была блестящая военная карьера, он участвовал в нескольких войнах, но оставил все это и стал священником. Он сделал больше, чем кто-либо другой, для канонизация преподобного Серафима Саровского. Это было его особое служение.
В 1937 году Леониду было 82 года, он не мог самостоятельно передвигаться, но все-равно был приговорён к расстрелу вместе с другими людьми на Бутовском полигоне.
Священномученик помогал страждущим: бедным, сиротам. Организовывал школы, библиотеки и столовые. Самой значимой работой стала «Летопись Серафимо – Дивеевского монастыря».
До ареста Леонид напомнил, что гонения были во все времена, но все плохое когда-нибудь закончится и христианство вновь восторжествует.
11 декабря продолжается Рождественский пост. Хочется напомнить, какая бы ситуация не сложилась у вас в жизни, каждый может помолиться священномученику Серафиму, о мире и покое в душе или же сознаться и отпустить тяжелую ситуацию.