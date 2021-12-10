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Хирургические разрезы теперь можно закрыть без швов: фантастическую повязку придумали ученые

10:00:3812/9/2021
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Новый полимер имеет структуру, напоминающую молекулярную молнию, сделанную из серы и азота: скальпель хирурга открывает ее; затем прижимаясь друг к другу, он закрывается и крепко держится.

Умная повязка на рану обеспечивает закрытие хирургических разрезов без наложения швов. Фото: Pixabay.com

«Швы? Это практически средневековье!»

В научной фантастике говорится о том, что швы считаются устаревшими. В конце концов, этот метод используется уже не менее 5000 лет. Несомненно, медицина должна была развиваться со времен Древнего Египта. Профессор Хоссам Хейк из отделения химической инженерии Вольфсона Техниона наконец превратил научную фантастику в реальность. Его лаборатории удалось создать умную бесшовную повязку, которая скрепляет рану, защищает от инфекции и сообщает о состоянии раны непосредственно на компьютеры врачей. Их исследование было опубликовано в Advanced Materials, пишет medicalxpress.com.

Современные хирургические процедуры предполагают, что хирург разрезает человеческое тело., выполнение необходимых действий и зашивание раны - инвазивная процедура, которая повреждает окружающие здоровые ткани. Некоторые швы разрушаются сами по себе или должны разрушаться по мере заживления раны. Остальные нужно удалить вручную. Затем на рану накладывается повязка, и медицинский персонал контролирует рану, снимая повязку, чтобы можно было наблюдать за признаками инфекции, такими как опухоль, покраснение и жар. Эта процедура болезненна для пациента и мешает заживлению, но неизбежна. Работа с этими методами также означает, что инфекция часто обнаруживается поздно, так как для появления видимых признаков требуется время, и больше времени для того, чтобы осмотр пришел и увидел их. В развитых странах с хорошей санитарией около 20% пациентов заболевают инфекциями после операции.что требует дополнительного лечения и продления времени до выздоровления. Цифра и последствия намного хуже в развивающихся странах.

Как он будет работать с новой повязкой профессора Хейка?

Перед началом процедуры на место запланированного разреза будет наложена повязка, которая очень похожа на умный лейкопластырь, разработанная лабораторией профессора Хейка. Затем через него будет сделан разрез. После операции два конца раны будут сведены вместе, и в течение трех секунд повязка соединится вместе, удерживая рану закрытой, как при наложении швов. С этого момента повязка будет постоянно контролировать рану, отслеживать процесс заживления , проверять наличие признаков инфекции, таких как изменения температуры, pH и уровня глюкозы, и сообщать об этом на смартфоны или другие устройства медицинского персонала. Повязка также сама выделяет антибиотики на область раны, предотвращая инфицирование.

«Однажды поздно вечером я смотрел фильм о футуристической робототехнике со своими детьми, - сказал профессор Хейк, - и подумал, а что, если бы мы действительно могли делать самовосстанавливающиеся датчики?»

Большинство людей отказываются от своих идей, вдохновленных ночным кинотеатром. Не профессор Хэйк, который на следующий день после своего момента «Эврика» занимался исследованиями и строил планы. Первая публикация о самовосстанавливающемся сенсоре появилась в 2015 году. В то время сенсору требовалось почти 24 часа, чтобы отремонтировать сам себя. К 2020 году датчики зажили менее чем за минуту, но, хотя у них было несколько применений, они еще не были биосовместимы, то есть не могли использоваться при контакте с кожей и кровью. Следующим шагом было создание полимера, который был бы одновременно биосовместимым и самовосстанавливающимся, и его сделал доктор Нин Тан.

Новый полимер имеет структуру, напоминающую молекулярную молнию, сделанную из серы и азота: скальпель хирурга открывает ее; затем прижимаясь друг к другу, он закрывается и крепко держится. Интегрированные углеродные нанотрубки обеспечивают электропроводность и интеграцию матрицы датчиков. В экспериментах раны, закрытые наложенной повязкой, заживали так же быстро, как и закрытые швами, и уровень инфицирования снижался.

«Это новый подход к лечению ран», - сказал профессор Хейк. «Мы внедряем достижения четвертой промышленной революции - интеллектуальные взаимосвязанные устройства в повседневное лечение пациентов».

Профессор Хейк является руководителем Лаборатории устройств на основе наноматериалов (LNBD) и деканом бакалавриата Техниона. Доктор Нин Тан был научным сотрудником лаборатории профессора Хейка и проводил это исследование в рамках своей стажировки. Сейчас он назначен адъюнкт-профессором Шанхайского университета Цзяо Тонг.

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ранаумная повязкабез швовAdvanced MaterialsХоссам Хейк
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