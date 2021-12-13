Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
13.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Немодные женские имена: как не называют девочек в 2022 году?

8:00:5112/13/2021
0

Эксперты опубликовали ряд имен, которыми ни в коем случае нельзя называть девочек, рожденных в 2022 году.

Выбору имени ребенка необходимо уделить должное внимание. Фото: Pixabay
Выбору имени ребенка необходимо уделить должное внимание. Фото: Pixabay

От того, какое имя вы выберете своему ребенку, будет полностью зависеть, будет ли его жизнь такой же удачной и яркой, как жизнь его сверстников. Особенно это актуально для девочек, потому что их тонкая натура более восприимчива и ранима. Если в 2022 году в вашей семье будет пополнение еще одной представительницей прекрасного пола, то вам необходимо опираться на мнение экспертов. На днях они опубликовали список имен, которыми ни в коем случае нельзя называть свою дочь. Ниже представлен список из худших и самых немодных женских имен, которые точно не подойдут тем, кто родится в 2022 году.

1. Инна. Имя достаточно старомодное и было популярно в советское время. Сейчас это имя очень непопулярно, и в наше время редко можно встретить девушку с именем Инна. Помимо этого, Инны часто сталкиваются с недопониманием окружающих.

2. Надежда. Полное имя звучит очень респектабельно, но короткая версия, Надя, в современном мире будет звучать не очень. Оно популярно среди женщин в возрасте, но молодых девушек с такими именем практически нет. Стоит отметить, что у всех Надь очень тяжелые судьбы.

3. Эльвира. В свое время это имя считалось очень интересным и особенным. Сейчас же можно встретить Эльвир только потому, что их, скорее всего, так назвали в честь кого-то из семьи. Также Эльвиры очень склонны к конфликтам.

4. Людмила. Это имя было очень популярно несколько десятков лет назад. Как короткая, так и полная версия имени считается далеко не самым модным. Помимо этого, всех Людмил часто окружают трагические события, которые они очень тяжело переживают.

5. Тамара. Одно из самых редких имен, но большинство представительниц этого имени сейчас находятся в возрасте. Молодых Тамар вы вряд ли сможете встретить в наше время. Кстати, почти всем Тамарам зачастую разбивают сердце, и их ждет несчастье в семейной жизни.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
запрет на именакак нельзякак назвать девочку
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А как ваши родители выбирали имя для вас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Последние новости

В Швейцарии одобрили вакцинацию детей от 5 до 11 лет от коронавируса
8:01:39 12/13/2021
В Швейцарии одобрили вакцинацию детей от 5 до 11 лет от коронавируса
Немодные женские имена: как не называют девочек в 2022 году?
8:00:51 12/13/2021
Немодные женские имена: как не называют девочек в 2022 году?
На трассе в Новосибирской области в страшном ДТП погибли три человека
7:50:46 12/13/2021
На трассе в Новосибирской области в страшном ДТП погибли три человека
БердскМинобороны разрешит Бердску перенести памятник погибшим в Чечне десантникам Бердской бригады спецназа ГРУ
7:42:00 12/13/2021
Минобороны разрешит Бердску перенести памятник погибшим в Чечне десантникам Бердской бригады спецназа ГРУ
БердскКуда в Новосибирске пустят только с QR-кодом о вакцинации против коронавируса. Обновленный список мест с 20 декабря 2021 года
7:38:51 12/13/2021
Куда в Новосибирске пустят только с QR-кодом о вакцинации против коронавируса. Обновленный список мест с 20 декабря 2021 года
Устроившим взрыв в серпуховской обители оказался экс-воспитанник церковно-приходской школы
7:29:55 12/13/2021
Устроившим взрыв в серпуховской обители оказался экс-воспитанник церковно-приходской школы
В Новосибирске охранники Bla Bla Bar избили гостя. Подруге оторвали ноготь и пинали по ребрам
7:15:44 12/13/2021
В Новосибирске охранники Bla Bla Bar избили гостя. Подруге оторвали ноготь и пинали по ребрам
В Серпухове умер 18-летний парень, который взорвал женский монастырь. Подростка-жертву с оторванной ногой экстренно госпитализировали
7:13:58 12/13/2021
В Серпухове умер 18-летний парень, который взорвал женский монастырь. Подростка-жертву с оторванной ногой экстренно госпитализировали
Количество пострадавших при взрыве в монастыре в Серпухове выросло до пяти человек
7:11:03 12/13/2021
Количество пострадавших при взрыве в монастыре в Серпухове выросло до пяти человек
Китайский гороскоп на 2022 год: очень детально о самых важных событиях в Год Тигра для каждого знака зодиака
7:00:06 12/13/2021
Китайский гороскоп на 2022 год: очень детально о самых важных событиях в Год Тигра для каждого знака зодиака