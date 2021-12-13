В Серпухове умер 18-летний парень, который взорвал женский монастырь. Подростка-жертву с оторванной ногой экстренно госпитализировали

Источник сообщил "Интерфаксу", что 18-летний парень, который взорвал монастырь в Серпухове, умер.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда", утром 13 декабря молодой человек прошел на территорию женского монастыря с самодельной бомбой и взорвал ее. В итоге из-за его действий пострадали шесть человек. Медики скорой помощи спасают их жизни прямо на месте ЧП. 15-летний подросток госпитализирован с минно-взрывными травмами конечностей. Известно, что террорист - бывший воспитанником церковно-приходской школы при обители.
Предварительно известно, что у виновника трагедии была ненависть к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений. Как сообщает источник, его "травили".
На место ЧП оперативно выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин. Всех людей экстренно эвакуировали из монастыря в Серпухове после взрыва.