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В Серпухове умер 18-летний парень, который взорвал женский монастырь. Подростка-жертву с оторванной ногой экстренно госпитализировали

7:13:5812/13/2021
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Предварительно известно, что у виновника трагедии была ненависть к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений. Как сообщает источник, его "травили".

Один подросток экстренно госпитализирован. Фото: Baza

Источник сообщил "Интерфаксу", что 18-летний парень, который взорвал монастырь в Серпухове, умер.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", утром 13 декабря молодой человек прошел на территорию женского монастыря с самодельной бомбой и взорвал ее. В итоге из-за его действий пострадали шесть человек. Медики скорой помощи спасают их жизни прямо на месте ЧП. 15-летний подросток госпитализирован с минно-взрывными травмами конечностей. Известно, что террорист - бывший воспитанником церковно-приходской школы при обители.

Предварительно известно, что у виновника трагедии была ненависть к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений. Как сообщает источник, его "травили".

На место ЧП оперативно выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин. Всех людей экстренно эвакуировали из монастыря в Серпухове после взрыва.

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монастырьоторвало ногуВзрыв.Серпухово
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