Количество пострадавших при взрыве в монастыре в Серпухове выросло до пяти человек

Количество пострадавших в результате взрыва в Серпуховском женском монастыре выросло до пяти человек. Известно, что все пострадавшие являются несовершеннолетними гражданами. Сейчас их осматривают врачи. У них диагностированы осколочные и минно-взрывные травмы, пишет Интерфакс. Также сообщается, что мальчик, который принес СВУ в учреждение, являлся воспитанником церковно-приходской школы при обители. А причиной преступления могла стать личная ненависть к педагогам школы.
Также по предварительным данным, над нападавшим издевались в образовательном учреждении. Сейчас на место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.
Ранее «Курьер.Среда» писал, что сегодня в 08:00 утра в женском монастыре Серпухова прогремел взрыв. Тогда сообщалось, что семерых детей собираются госпитализировать, а на месте происшествия работают кинологи.