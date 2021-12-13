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В Новосибирске охранники Bla Bla Bar избили гостя. Подруге оторвали ноготь и пинали по ребрам

7:15:4412/13/2021
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Новосибирец пришел в бар с девушкой и ее сестрой. Там его избили, нападение также было совершено и на девушек. Пострадавшие написали заявление в отделение полиции.

Охранники клуба избили посетителя. Фото: МВД.РФ

В Новосибирске один из местных жителей обратился в отделение полиции с заявлением. Он рассказал, что его избили охранники развлекательного учреждения Bla Bla Bar. По версии заявителя, все случилось 12 декабря, тогда он приехал в бар со своей избранницей и ее сестрой. Пострадавший уверяет, что словесная перепалка случилась сразу после того, охранники отказались их пропускать: когда они собирались покинуть клуб, кто-то его толкнул в грудь. Тогда женщины кинули на помощь молодому человеку.

– В полиции есть видео, на котором видно, что я просто стою, но меня толкают и распыляют в лицо содержимое в газовом баллоне. У меня забрали телефон и затащили меня под лестницу, где начали запинывать ногами. Моей девушке порвали куртку и вырвали ноготь, а ее сестру пинали по ребрам, – рассказал пострадавший.

А вот представители самого заведения рассказали, что никакого избиения не было. Сотрудники рассказали, что в тот день молодого человека не было в их заведении, а за происходящее на улице, учреждение ответственности не несет. Также они рассказали, что в день произошедшего ЧП в заведении не. случались. А полицейские не выходили на связь с работками. Они сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.

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