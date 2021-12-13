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13.12
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На трассе в Новосибирской области в страшном ДТП погибли три человека

7:50:4612/13/2021
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По предварительным данным, водитель одного из авто ранее был судим за нарушение правил безопасности дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее тяжкий вред здоровью человека

В Новосибирской области в результате ДТП скончались три человека. Фото: Pixabay.com

На трассе в Новосибирской области на трассе произошло смертельное ДТП. Все случилось ночью 13 декабря в 01:45 на шестом километре автодороги К-18р. Тогда водитель «Волги» выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с ВАЗ-21102. По предварительным данным, водитель первого авто ранее был судим за нарушение правил безопасности дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшее тяжкий вред здоровью человека, пишет NGS.RU.

– В результате аварии погибли три человека: водитель «Волги» — 37-летний мужчина, водитель ВАЗа — 43-летний мужчина и пассажирка ВАЗа — 15-летняя девочка, сообщил Сергей Страдымов, начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области.

Известно, что в ВАЗе ехали отец и дочь, учившаяся в 9-м классе.А сейчас на месте трагедии ведут работы сотрудники следственных органов и ГИБДД. Устанавливаются точные причины и обстоятельства аварии.

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