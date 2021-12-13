В монастыре Серпухова произошел взрыв: Парню-террористу оторвало ногу. Пострадали семь детей

Утром 13 декабря в православной гимназии при Серпуховском монастыре произошел взрыв. В результате инцидента страдали 7 детей. Как уже известно, акцию теракта организовал и провел 18-летний парень Владислав Струженков.
В результате взрыва пострадал он сам и 15-летний подросток. У нападавшего рваные раны обеих ног и ожог бедра. В данный момент его госпитализируют в Люберецкий ожоговый центр. Одного пострадавшего ребенка госпитализируют в больницу, еще шесть детей осматривают врачи. На месте ЧП работают кинологи. Напомним, взрыв прогремел на входе в православную гимназию во имя преподобного Варлаама Серпуховского.