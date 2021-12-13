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В монастыре Серпухова произошел взрыв: Парню-террористу оторвало ногу. Пострадали семь детей

6:45:3112/13/2021
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В результате инцидента страдали 7 детей. Как уже известно, акцию теракта организовал и провел 18-летний парень Владислав Струженков. У нападавшего рваные раны обеих ног и ожог бедра. В данный момент его госпитализируют в Люберецкий ожоговый центр.

Виновник4у ЧС оторвало ногу. Фото: Mash

Утром 13 декабря в православной гимназии при Серпуховском монастыре произошел взрыв. В результате инцидента страдали 7 детей. Как уже известно, акцию теракта организовал и провел 18-летний парень Владислав Струженков.

В результате взрыва пострадал он сам и 15-летний подросток. У нападавшего рваные раны обеих ног и ожог бедра. В данный момент его госпитализируют в Люберецкий ожоговый центр. Одного пострадавшего ребенка госпитализируют в больницу, еще шесть детей осматривают врачи. На месте ЧП работают кинологи. Напомним, взрыв прогремел на входе в православную гимназию во имя преподобного Варлаама Серпуховского.

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оторвало ногувзрыв монастырь
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