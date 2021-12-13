В Серпухове 18-летний парень взорвал женский монастырь: На месте работают кинологи, семерых детей госпитализируют

В Подмосковье сработало самодельное взрывное устройство в одном из женских монастырей. По предварительной информации в помещении было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате задымления пострадали два человека, один из них – подросток. Все случилось рано утром, в монастыре, который расположен по адресу Октябрьская, 40. Одному из пострадавших 15 лет. А вторым пострадавшим оказался сам террорист. Всего пострадало семеро ребятишек, которые заходили в монастырь.
Для координации действий правоохранителей на место происшествия выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.