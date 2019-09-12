Из-за светильника загорелась дача в Бердске

Не исключено, что на электропровода попала влага. 11 сентября в 15.38 на пульт дежурного пожарной охраны поступил вызов из СНТ «Кедр». Прибывшие на место ЧП пожарные увидели, что горит чердак и кровля дачного дома. Замначальника отдела надзорной деятельности Руслан Безносенко сообщил, что площадь пожара составила 6 кв. метров. После тушения дознаватели установили его предварительную причину: короткое замыкание электрооборудования. Речь идёт о светильнике. По всей видимости, на электропровода, идущие к нему, попала влага. Не исключено, что проблема в плохом контакте. Фото из архива редакции
Не исключено, что на электропровода попала влага.
11 сентября в 15.38 на пульт дежурного пожарной охраны поступил вызов из СНТ «Кедр». Прибывшие на место ЧП пожарные увидели, что горит чердак и кровля дачного дома. Замначальника отдела надзорной деятельности Руслан Безносенко сообщил, что площадь пожара составила 6 кв. метров.
После тушения дознаватели установили его предварительную причину: короткое замыкание электрооборудования. Речь идёт о светильнике. По всей видимости, на электропровода, идущие к нему, попала влага. Не исключено, что проблема в плохом контакте.
Фото из архива редакции