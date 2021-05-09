Усадьба полностью выгорела возле Преображенского храма в Бердске: Огонь уничтожил дом, веранду, котельную и гараж с «Нивой». Смотрите видео
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Усадьба полностью выгорела возле Преображенского храма в Бердске: Огонь уничтожил дом, веранду, котельную и гараж с «Нивой». Смотрите видео

12:12:355/9/2021Фото: АвтоБердск
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Крупный пожар тушили почти до утра 9 мая. В воскресенье дознаватель ОНД отправиться на место происшествия, расследовать причины возгорания.

Пожарище на ул. Щетинкина в Бердске было видно издалека

Поздним вечером 8 мая в Бердске произошел крупный пожар. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», подворье частного дома, который находится недалеко от Преображенского собора, практически полностью уничтожено огнем.

Информация о ЧП поступила в бердскую пожарную службу в 23.13 в субботу. Горел дом №27 на ул. Щетинкина. По словам начальника отдела надзорной деятельности по Бердску Николая Степоненкова, пострадал не только дом, но и все надворные постройки.

- Сгорели мансардный этаж на площади 100 кв. метров, хозяйственные постройки — 30 кв. метров, повреждены стены котельной на площади 12 кв. метров, стены веранды — 6 кв. метров, гараж на площади 40 кв. метров, стены бани — 18 кв. метров. В гараже стоял автомобиль «Нива», в котором сгорела панель приборов на площади 2 метра квадратных, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 9 мая Степоненков.

По его словам, причины пожара пока неизвестны. Дознаватель ОНД в воскресенье выйдет на место происшествия, чтобы установить истину.
- Ночью дознаватель не выезжал, потому что темно и тушили долго. Сегодня поедет разбираться, - уточнил начальник ОНД, подчеркнув, что погибших и пострадавших на пожаре в Бердске нет.

По официальной статистике, в Бердске с начала 2021 года на 9 мая произошло 92 пожара, в которых погибло 5 человека, четверо пострадали. Как отметил Николай Степоненков, по некоторым показателям произошло снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности в 2020-м за тот же период в Бердске случило 100 пожаров.
- Но погиб тогда 1 человек, травмированных тоже было четыре человека. То есть идет снижение по числу пожаров. Но по погибшим произошел пятикратный рост, - констатировал Степоненков.

Он отметил, что за последние сутки в городе зарегистрирован только один пожар на ул. Щетинкина. Говорит, на удивление даже трава не горела.

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