Начали теплеть батареи в Бердске
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Начали теплеть батареи в Бердске

6:14:569/13/2019
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Сегодня, 13 сентября, включили отопление в родильном доме, больнице и взрослом поликлиническом отделение №2: больничном комплексе.

Вместе с тем, в ближайшие дни прогнозируется потепление воздуха до +20 градусов.

В учреждения города и квартиры горожан тепло поступит в плановом порядке. Запуск тепла начинается после того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней держится не выше +8 градусов.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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