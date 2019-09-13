Начали теплеть батареи в Бердске

Сегодня, 13 сентября, включили отопление в родильном доме, больнице и взрослом поликлиническом отделение №2: больничном комплексе. Вместе с тем, в ближайшие дни прогнозируется потепление воздуха до +20 градусов. В учреждения города и квартиры горожан тепло поступит в плановом порядке. Запуск тепла начинается после того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней держится не выше +8 градусов. Фото из архива редакции
Сегодня, 13 сентября, включили отопление в родильном доме, больнице и взрослом поликлиническом отделение №2: больничном комплексе.
Вместе с тем, в ближайшие дни прогнозируется потепление воздуха до +20 градусов.
В учреждения города и квартиры горожан тепло поступит в плановом порядке. Запуск тепла начинается после того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней держится не выше +8 градусов.
Фото из архива редакции