Мотокроссмены Сибири провели открытую тренировку в Бердске

Гонщиков на мотоциклах разогнал подкравшийся к конце дня дождь. По причине дождя сайт «Свидетель» не успел встретиться с руководством прошедших сегодня, 15 сентября, мотогонок. Известно от участников группы АвтоБердск ВКонтакте и по выложенным ими видео, что мотокросс проводился у утра и до начала непогоды на мотодроме в районе «Ямы», где протекает речка Раздельная – в простонародье Гумёнка. Там уже неоднократно проводились соревнования мотоциклистов, предпочитающих ездить по пересечённой местности. Последнее официальное городское мероприятие на мотодроме в Бердске прошло четыре года назад. Тогда не обошлось без инцидента с участием гонщиков на кроссовых мотоциклах. Как сообщал «Свидетель», 30 августа 2015 года, на городском мотодроме ДОСААФ в рамках открытого первенства Бердска, не справившийся с управлением кроссовым мотоциклом гонщик из нашего города врезался в стоявших на обочине трассы зрителей. Один из болельщиков, молодой человек, пострадал и был доставлен с разбитой головой на дежурившей в районе мотодрома «скорой помощи» в медицинское учреждение. По сообщению организаторов спортивного мероприятия, пострадавшего зрителя бердские врачи быстро поставили на ноги и отпустили домой, мотоциклетные соревнования не прерывались. — У того, кто управлял мотоциклом, медики зафиксировали перелом кисти руки, а у пассажира – ушиб спины, — уточнила тогда главный физкультурник Бердска Светлана Ашихмина и добавила прессе, что сразу после инцидента организаторы сократили зрительские места, установив ограждения, соревнования решили не останавливать. — Это же спорт, сопряженный с рисками, — пояснила изданию Светлана Васильевна. На сей раз, как удалось выяснить сайту «Свидетель», сегодняшние бердские покатушки были открытой тренировкой, завершившей новосибирские соревнования мотокроссменов, посвящённые памяти А.М. Харламова. Зрителей было немного в связи с отсутствием рекламы. О пострадавших на сайте ассоциации любителей мотокросса Сибири не сообщается. И если бы не дождь, тренировка мотокроссменов на мотодроме Бердска, возможно, продолжилась бы до вечера.
Гонщиков на мотоциклах разогнал подкравшийся к конце дня дождь.
По причине дождя сайт «Свидетель» не успел встретиться с руководством прошедших сегодня, 15 сентября, мотогонок. Известно от участников группы АвтоБердск ВКонтакте и по выложенным ими видео, что мотокросс проводился у утра и до начала непогоды на мотодроме в районе «Ямы», где протекает речка Раздельная – в простонародье Гумёнка.
Там уже неоднократно проводились соревнования мотоциклистов, предпочитающих ездить по пересечённой местности. Последнее официальное городское мероприятие на мотодроме в Бердске прошло четыре года назад. Тогда не обошлось без инцидента с участием гонщиков на кроссовых мотоциклах.
Как сообщал «Свидетель», 30 августа 2015 года, на городском мотодроме ДОСААФ в рамках открытого первенства Бердска, не справившийся с управлением кроссовым мотоциклом гонщик из нашего города врезался в стоявших на обочине трассы зрителей. Один из болельщиков, молодой человек, пострадал и был доставлен с разбитой головой на дежурившей в районе мотодрома «скорой помощи» в медицинское учреждение. По сообщению организаторов спортивного мероприятия, пострадавшего зрителя бердские врачи быстро поставили на ноги и отпустили домой, мотоциклетные соревнования не прерывались.
— У того, кто управлял мотоциклом, медики зафиксировали перелом кисти руки, а у пассажира – ушиб спины, — уточнила тогда главный физкультурник Бердска Светлана Ашихмина и добавила прессе, что сразу после инцидента организаторы сократили зрительские места, установив ограждения, соревнования решили не останавливать.
— Это же спорт, сопряженный с рисками, — пояснила изданию Светлана Васильевна.
На сей раз, как удалось выяснить сайту «Свидетель», сегодняшние бердские покатушки были открытой тренировкой, завершившей новосибирские соревнования мотокроссменов, посвящённые памяти А.М. Харламова. Зрителей было немного в связи с отсутствием рекламы. О пострадавших на сайте ассоциации любителей мотокросса Сибири не сообщается.
И если бы не дождь, тренировка мотокроссменов на мотодроме Бердска, возможно, продолжилась бы до вечера.
Видео АвтоБердск