Эндокринолог: папы, внушайте своим дочкам, что они красавицы!

Диеты и биологически активные добавки могут нанести серьёзный вред здоровью

Диеты и биологически активные добавки могут нанести серьёзный вред здоровью, если они не согласованы с врачом. Об этом в интервью RT рассказала кандидат медицинских наук, терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева. Она отметила, что в этом вопросе нельзя бездумно следовать советам блогеров и фитнес-тренеров, предупредила об опасности бесконтрольного приёма витаминов, а также рассказала, как режим питания в первые годы жизни может повлиять на обмен веществ и склонность к избыточному весу.

— Многие девушки с юного возраста пытаются худеть, следуя при этом советам модных блогеров. Можно ли подбирать диету самостоятельно?

— Диета — это правила питания на время болезни. Поскольку это часть лечения, её определяет врач. Модные девочки в интернете не имеют права консультировать и лечить дистанционно. После них к нам попадают пациентки с испорченным здоровьем, которых потом приходится долго приводить в порядок.

— Что делать, если человек занимается спортом, но не худеет?

— Надо идти к эндокринологу, чтобы он установил причину проблемы с весом. Бывают ситуации, когда необходимо индивидуально подбирать питание у диетолога.

— Какие причины приводят к избыточному весу?

— Одной из проблем может быть изменившийся генетический паспорт питания современного человека: формировавшийся веками стиль приёма пищи уходит в прошлое и ему на смену приходит другой. Это фундаментальная проблема.

Помимо этого, причины избыточного веса могут быть заложены на стадии формирования плода, когда мать передаёт неправильный стиль питания своему ребёнку и формирует защищённую жировую ткань — большое количество жировых клеток внутри плода. Это может случиться, если мать переедает или, наоборот, недоедает.

Если ребёнка перекармливают в раннем детстве, это также может иметь значение. Метаболизм формируется в течение тысячи дней после зачатия: это внутриутробное развитие и первые два года жизни. Следующий этап — от двух до пяти лет. Если до пяти лет не пересмотрели стиль питания, то появятся новые проблемы обмена веществ. Поэтому пациент может быть и не виноват в том, что у него есть избыточный вес. Имеют значение генетическая карта и образ жизни в детстве.

— Нередко человек садится на диету из-за комплексов, неприятия своего тела, а не из-за того, что у него действительно есть проблемы со здоровьем. Это приводит к различным пищевым расстройствам, в том числе к анорексии. Насколько эта проблема актуальна сейчас?

— Эта тема всегда актуальна. Если папа не внушил дочке, что она красавица, то она будет иметь проблемы всю жизнь. Есть пациентка в очень тяжёлом состоянии, чей вес колеблется от 40 до 100 кг. Она проходит путь от нервной булимии до психиатрического лечения и после выхода из больницы снова начинает худеть. Когда есть внутренняя неудовлетворённость, помимо эндокринолога и диетолога, нужен также и психоневролог.

— Эта проблема встречается в каком-то определённом возрасте?

— Нет, но обычно это происходит в период полового созревания, гормональных всплесков. Дети вообще тяжело переживают этот момент, у них внутренняя война — гормональная, эмоциональная и физическая.

— Чем опасны биологически активные добавки (БАД) и прочие «волшебные» средства для похудения?

— Лекарственные препараты должны попадать на рынок только после серии исследований их эффективности и безопасности. В случае с БАД этого не происходит, и это очень большая проблема.

Некоторые пациенты занимаются самолечением, когда узнают, что их анализы расходятся с нормой. Решают, условно говоря, добавить магния, хрома и цинка. Наш организм намного умнее нас и умеет приспосабливаться к внешним обстоятельствам, но после самолечения он может не справиться с наплывом непонятных веществ. Проблема биологически активных добавок малоуправляемая, люди ждут чуда и не слушают врачей.

— Что вы думаете о различных спортивных добавках, которые назначают обычным людям тренеры по фитнесу? Есть ли тут риски для здоровья?

— Фитнес-тренеры решили, что могут сами определять питательные добавки. Когда спортсмен активно тренируется, количество белка для него точно рассчитывается во время подготовки к соревнованиям. У обычных людей свои нормы потребления белка. Тренеры не имеют права назначать добавки, если у них нет образования, сертификата: это категорически неправильно.

— Почему до сих пор возникают вопросы о пользе приёма витаминов и минералов?

— Бесконтрольное потребление витаминов может нанести вред, увеличивает риск развития новообразований. Так, избыточное потребление железа в определённом возрасте может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона. В XXI веке врач должен наблюдать пациента, видеть клинические проявления — цвет кожи, язык, слизистые. Только тогда он сможет сказать, каких витаминов не хватает, или определить гипервитаминоз.

— Правда ли, что нужно выпивать минимум два литра воды в день?

— Норма для человека — это два литра жидкости. Но это количество включает в себя жидкость из продуктов и напитков, поэтому пить специально одну воду необязательно. Жидкость есть во фруктах, в овощах, мы можем даже с помощью чая и кофе пользу организму принести.

Исследования показали, что приём от трёх до пяти чашек кофе снижает риск болезни Альцгеймера на 33% у наиболее подверженных ей пациентов с диабетом и ожирением. Если жарко, если идёте на тренировку, то надо больше пить.

Чувство жажды с возрастом снижается, и об этом часто забывают пожилые люди. Для определения необходимого количества жидкости есть простой маркер — цвет мочи. Если она активно, плотно окрашена, это означает, что вы потребляете мало жидкости.

— Опасен ли сахар? Ведь он находится в огромном количестве готовых продуктов и полуфабрикатов.

— Потребление белого рафинированного сахара в суррогатных продуктах надо уменьшать. Сахар в натуральных продуктах полезен. В жидкой молочной продукции, например, содержатся натуральные олигосахариды. Максимально сокращает жизнь не сахар, а избыточное потребление соли.

— А какие ещё продукты входят в этот список?

— Красное мясо и полуфабрикаты — это фактор риска. Совсем нужно исключить из рациона суррогаты, такие как колбасы и сосиски. А вот догма, что нельзя есть яйца каждый день, оказалась неверной: ежедневно рекомендуется есть одно сваренное яйцо всмятку. Также полезен правильно приготовленный хлеб. Люди, убирающие его и крупы из рациона, лишают себя витаминов группы В, подвергая себя риску возникновения панических атак.

— Как вы относитесь к интуитивному питанию?

— Вы знаете, в этом есть рациональное зерно. Иногда мои пациенты сами чувствуют, что им не хватает, например, лимонов или бобовых. И это часто совпадает с результатами анализов.

— Необходимо ли человеку есть мясо?

— Потребление красного мяса необходимо сократить до одного раза в неделю, но мяса птицы это не касается. В самом вегетарианстве никакого вреда нет, если человек при этом получает достаточное количество аминокислот.

— Полезно ли молоко?

— В отличие от кисломолочных продуктов, которые легче перевариваются, молоко является продуктом неферментированным. Важно также учитывать генетическую способность к ферментации молока, потому что она не у всех есть.

— Какой стиль питания подходит для сохранения красоты и здоровья?

— Самый правильный стиль питания для нас — средиземноморский, когда в основе рациона лежат медленно усвояемые углеводы, грубые зерновые, бобовые, оливковое масло, орехи. И сделайте еду эстетическим, эмоциональным наслаждением!

Источник: RT