Погода на 9 мая в Бердске: почему сегодня идеальный день для посадки гороха
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Погода на 9 мая в Бердске: почему сегодня идеальный день для посадки гороха

6:45:575/9/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м\с, местами порывы до 14 м\с.

Если днем не будет ветра, то урожай зерновых будет отменным

Сегодня, 9 мая, день богаты на праздники. Самый главный - День Победы!
А еще сегодня Антипасха – неделя спустя Пасху. Еще этот день называют Красной Горкой. В народе же празднуется Глафира Горошница.
По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 9 мая по Бердску и Новосибирску будет следующая погода:
Ночью +5...+7 oC.
Днем +14...+16oC.
Атмосферные явления: небольшая облачность, без осадков.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м\с, местами порывы до 14 м\с.
Магнитное поле Земли ожидается спокойное 09, 10 мая. Ухудшение условий КВ-радиосвязи маловероятны. Озоновый слой выше нормы.

10 мая 2021 будет днем +17...+19oC.

Какие приметы есть в народе на 9 мая 2021?
Если днем не будет ветра, то урожай зерновых будет отменным.
Если у вас свадьба сегодня, то жизнь в браке будет очень счастливой.
Запрещено сидеть дома, иначе останетесь на всю жизнь без любви.
Так же под запретом уныние и слезы, а то весь год проведете с бедами.
По народным вековым наблюдениям, 9 мая отличный день для посадки гороха. Именно поэтому и называется праздник Глафиры Горошницы.
Если же сегодня утром будет роса, а день будет ясным, то огурцы уродятся отменными.
Если будет похолодание, то через 7 дней придет мороз. Но осень будет долгой и теплой.

С Днем Победы, вас! И спешите высадить горох!

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
погоданародные приметы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Удачного дня!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскПогода на 9 мая в Бердске: почему сегодня идеальный день для посадки гороха
    6:45:57 5/9/2021
    Погода на 9 мая в Бердске: почему сегодня идеальный день для посадки гороха
    БердскДвойной удар магнитной бури 9 мая 2021: как тяжко будет метеопатам
    6:10:30 5/9/2021
    Двойной удар магнитной бури 9 мая 2021: как тяжко будет метеопатам
    Слова поддержки на День поминовения усопших воинов 9 мая в стихах
    6:00:42 5/9/2021
    Слова поддержки на День поминовения усопших воинов 9 мая в стихах
    Открытки с 9 Мая 2021: самые красивые и патриотичные поздравления в стихах
    5:00:44 5/9/2021
    Открытки с 9 Мая 2021: самые красивые и патриотичные поздравления в стихах
    День Победы-2021: за первую неделю войны 6680 добровольцев ушли на фронт из Новосибирской области
    4:00:12 5/9/2021
    День Победы-2021: за первую неделю войны 6680 добровольцев ушли на фронт из Новосибирской области
    Поздравления с именинами Глафире на 9 мая в День Ангела
    3:00:38 5/9/2021
    Поздравления с именинами Глафире на 9 мая в День Ангела
    Из-за удивительного гена люди в возрасте 105 лет и старше живут дольше
    3:00:08 5/9/2021
    Из-за удивительного гена люди в возрасте 105 лет и старше живут дольше
    Вечером 12 мая заканчивается Рамадан-2021: традиции мусульман в великий праздник ислама
    2:00:47 5/9/2021
    Поздравление с Днем Победы на 9 мая 2021 и самые красивые открытки
    1:10:44 5/9/2021
    Поздравление с Днем Победы на 9 мая 2021 и самые красивые открытки
    Когда сажать огурцы май и июне в 2021 году: подготовка рассады к теплице и открытому грунту
    1:00:40 5/9/2021
    Когда сажать огурцы май и июне в 2021 году: подготовка рассады к теплице и открытому грунту