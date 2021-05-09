Погода на 9 мая в Бердске: почему сегодня идеальный день для посадки гороха

Сегодня, 9 мая, день богаты на праздники. Самый главный - День Победы!
А еще сегодня Антипасха – неделя спустя Пасху. Еще этот день называют Красной Горкой. В народе же празднуется Глафира Горошница.
По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 9 мая по Бердску и Новосибирску будет следующая погода:
Ночью +5...+7 oC.
Днем +14...+16oC.
Атмосферные явления: небольшая облачность, без осадков.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м\с, местами порывы до 14 м\с.
Магнитное поле Земли ожидается спокойное 09, 10 мая. Ухудшение условий КВ-радиосвязи маловероятны. Озоновый слой выше нормы.
10 мая 2021 будет днем +17...+19oC.
Какие приметы есть в народе на 9 мая 2021?
Если днем не будет ветра, то урожай зерновых будет отменным.
Если у вас свадьба сегодня, то жизнь в браке будет очень счастливой.
Запрещено сидеть дома, иначе останетесь на всю жизнь без любви.
Так же под запретом уныние и слезы, а то весь год проведете с бедами.
По народным вековым наблюдениям, 9 мая отличный день для посадки гороха. Именно поэтому и называется праздник Глафиры Горошницы.
Если же сегодня утром будет роса, а день будет ясным, то огурцы уродятся отменными.
Если будет похолодание, то через 7 дней придет мороз. Но осень будет долгой и теплой.
С Днем Победы, вас! И спешите высадить горох!