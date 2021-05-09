Картинки с Днем Победы-2021 и искренние поздравления в красивых стихах

Я хочу, чтоб все смеялись,
Чтоб мечты всегда сбывались,
Чтобы детям снились радостные сны,
Чтобы утро добрым было,
Чтобы мама не грустила,
Чтобы в мире больше не было войны.
День Победы — праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы — праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто помладше.
Даже тех, кто не видал войны,
Но её крылом задет был каждый,
Поздравляем с Днём Победы мы!
Этот день — для всей России важный.
С Девятым мая! Отмечай Победу
Над силою громаднейшего зла!
Желаю, чтоб тепла, успехов, света
Тебе весна побольше принесла!
Пусть радость, благодарность и надежда
В твоей душе ликующей царят!
Ведь если каждый день светлей, чем прежний –
То подвиг дедов совершен не зря!
Вас хочу поздравить с Днем победы!
Очень это праздник непростой,
Ведь за мир наш погибали деды,
Жертвуя всей жизнью молодой.
Чтобы дальше люди жили в мире,
Чтобы больше не было войны,
Сколько люди жизней положили —
Все об этом помнить мы должны.
Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, города…
Мир нужен на земле всегда!
С Днем Победы!
Примите поздравления с Победой.
Спасибо вам хотим за всё сказать.
За то, что вы прошли войны все беды
И подарили шанс нам жить, любить, мечтать!
За небо чистое вам благодарность выражаем
И повторим еще мы много раз:
Ваш вклад неоценим, незабываем.
От всей души мы поздравляем вас!
Источник: bonnycards.ru, minutapozitiva.ru