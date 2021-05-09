Картинки с Днем Победы-2021 и искренние поздравления в красивых стихах
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Скрыть объявление

Картинки с Днем Победы-2021 и искренние поздравления в красивых стихах

7:01:425/9/2021Фото: bonnycards
0

Поздравьте сегодня тех, кто рядом с вами, с этим великим праздником - Днем Победы. Отправьте открытку и поздравления!

9 мая День Победы

Я хочу, чтоб все смеялись,
Чтоб мечты всегда сбывались,
Чтобы детям снились радостные сны,
Чтобы утро добрым было,
Чтобы мама не грустила,
Чтобы в мире больше не было войны.

День Победы — праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы — праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто помладше.

Даже тех, кто не видал войны,
Но её крылом задет был каждый,
Поздравляем с Днём Победы мы!
Этот день — для всей России важный.

9 мая День Победы

С Девятым мая! Отмечай Победу
Над силою громаднейшего зла!
Желаю, чтоб тепла, успехов, света
Тебе весна побольше принесла!
Пусть радость, благодарность и надежда
В твоей душе ликующей царят!
Ведь если каждый день светлей, чем прежний –
То подвиг дедов совершен не зря!

9 мая День Победы

Вас хочу поздравить с Днем победы!
Очень это праздник непростой,
Ведь за мир наш погибали деды,
Жертвуя всей жизнью молодой.
Чтобы дальше люди жили в мире,
Чтобы больше не было войны,
Сколько люди жизней положили —
Все об этом помнить мы должны.

9 мая День Победы

Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, города…
Мир нужен на земле всегда!
С Днем Победы!

9 мая День Победы

Примите поздравления с Победой.
Спасибо вам хотим за всё сказать.
За то, что вы прошли войны все беды
И подарили шанс нам жить, любить, мечтать!

За небо чистое вам благодарность выражаем
И повторим еще мы много раз:
Ваш вклад неоценим, незабываем.
От всей души мы поздравляем вас!

Источник: bonnycards.ru, minutapozitiva.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
9 маядень победыпоздравленияпраздникиоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Картинки с Днем Победы-2021 и искренние поздравления в красивых стихах
    7:01:42 5/9/2021
    Картинки с Днем Победы-2021 и искренние поздравления в красивых стихах
    БердскПогода на 9 мая в Бердске: почему сегодня идеальный день для посадки гороха
    6:45:57 5/9/2021
    Погода на 9 мая в Бердске: почему сегодня идеальный день для посадки гороха
    БердскДвойной удар магнитной бури 9 мая 2021: как тяжко будет метеопатам
    6:10:30 5/9/2021
    Двойной удар магнитной бури 9 мая 2021: как тяжко будет метеопатам
    Слова поддержки на День поминовения усопших воинов 9 мая в стихах
    6:00:42 5/9/2021
    Слова поддержки на День поминовения усопших воинов 9 мая в стихах
    Открытки с 9 Мая 2021: самые красивые и патриотичные поздравления в стихах
    5:00:44 5/9/2021
    Открытки с 9 Мая 2021: самые красивые и патриотичные поздравления в стихах
    День Победы-2021: за первую неделю войны 6680 добровольцев ушли на фронт из Новосибирской области
    4:00:12 5/9/2021
    День Победы-2021: за первую неделю войны 6680 добровольцев ушли на фронт из Новосибирской области
    Поздравления с именинами Глафире на 9 мая в День Ангела
    3:00:38 5/9/2021
    Поздравления с именинами Глафире на 9 мая в День Ангела
    Из-за удивительного гена люди в возрасте 105 лет и старше живут дольше
    3:00:08 5/9/2021
    Из-за удивительного гена люди в возрасте 105 лет и старше живут дольше
    Вечером 12 мая заканчивается Рамадан-2021: традиции мусульман в великий праздник ислама
    2:00:47 5/9/2021
    Поздравление с Днем Победы на 9 мая 2021 и самые красивые открытки
    1:10:44 5/9/2021
    Поздравление с Днем Победы на 9 мая 2021 и самые красивые открытки