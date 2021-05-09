Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 мая 2021 в России и мире

• Международный день матери (Mother`s Day)
• Красная горка (Фомино воскресенье, Антипасха)
• День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
• Поминовение усопших воинов
• Праздник иконы Божией Матери «Сладкое Лобзание»
• День уличных музыкантов
• День Европы (Europe Day in the European Union)
• День «Ура пуговицам» (Hurray for Buttons Day)
• День памяти священномученика Василия, епископа Амасийского
• Праздник иконы Божией Матери Озерянская
• День памяти святителя Стефана Пермского
• День защиты детей - Великобритания
• День отца - Румыния
• Фестиваль котов (Kattenstoet) - Бельгия
• День памяти потерянного носка (National Lost Sock Memorial Day) - США
• День Государственного флага и герба - Беларусь
• День пирожных с ирисками (National Butterscotch Brownie Day) - США
• День ночёвки (National Sleepover Day) - США
• День мускатного вина (National Moscato Day) - США
• День освобождения - Остров Джерси, Гернси
• День памяти и почестей - Узбекистан
• День освобождения Шуши - Армения
• День «Оторвите бирки с матраса» (Tear the Tags Off the Mattress Day) - США
• День Армии обороны - НКР
• День Гельголандского сражения (Battle of Heligoland Day) - Дания
• Именины у Василия, Глафиры, Степана, Петра, Ивана, Николая
• Глафиров день (Глафира Горошница)
Важные даты
1712 основан Тульский оружейный завод.
1719 Пётр I повелел изгнать из Российской империи представителей ордена иезуитов.
1755 в день празднования годовщины коронации императрицы Елизаветы Петровны прошла церемония торжественного открытия Московского университета в здании «Аптекарского дома». Этот день будет университетским праздником, пока Николай I в 1835 году не повелит перенести его на 12 января — день подписания указа.
1791 Г. А. Потемкин устроил для Екатерины II грандиозный праздник в только что отстроенном Таврическом дворце.
1855 одно из первых упоминаний о самиздате в России.
1911 русский учёный Б. Л. Розинг провёл первую в мире телевизионную передачу.
1913 первый полёт гидроплана С–10 «Гидро» И. И. Сикорского.
1917 временное правительство России объявило о полной ликвидации цензуры печати.
1922 взят под домашний арест патриарх всея Руси Тихон.
1924 в Москве основан Музей Революции.
1941 советским дипломатам присвоены ранги, аналогичные западноевропейским (употреблялись только за пределами СССР).
1946 в Ленинграде после войны и реставрации открыт Государственный Русский музей.
1958 Михаил Ботвинник взял реванш у Василия Смыслова и вернул себе звание чемпиона мира по шахматам.
1975 в Ленинграде открыт памятник героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.
1994 указом президента России учреждены орден Жукова и медаль Жукова.
1995 в Москве открыт мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе (автор — Зураб Церетели) и памятник Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову неподалёку от Государственного Исторического музея.
2002 террористический акт в Каспийске, произошедший во время парада, посвящённого Дню Победы.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend