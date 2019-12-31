Салат-убийца: сколько часов можно хранить салаты после новогоднего застолья

Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки – только 6 часов.

Рекомендации о сроках годности салатов

Одним из главных блюд на новогоднем столе обычно бывает салат. Разнообразие рецептов позволяет сделать праздничное меню для семьи и гостей вкусным и нарядным. Однако следует помнить, что любой салат – благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. Поэтому неправильно хранящийся салат может стать причиной тяжёлого пищевого отравления.

В салатах перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, и поэтому его срок годности будет зависеть от рецепта. К тому же, салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов. Поэтому салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2…+6ºС. Сроки годности салатов регламентированы:

• Салаты из сырых овощей или фруктов, могут хранится 18 часов, после заправки – только 12.

• Салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей – 18 часов (после заправки – 12).

• Салаты и винегреты из варёных овощей – тоже 18 часов (после заправки – 12).

• Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки – только 6 часов.

• Салаты с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов.

• Салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей – 36 часов.

Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол. Старайтесь не оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, целесообразно убирать его в холодильник.

Источник: Роспотребнадзор