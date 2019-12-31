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Зеленский позвонил 31 декабря позвонил Путину

19:26 31.12.2019 Фото: Кремлин.ру
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Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года. Высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.

Зеленский позвонил 31 декабря позвонил Путину
Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Подчёркнута важность заключенной накануне «пакетной» сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем, пишет Кремлин.ру

Дана позитивная оценка проведённому 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц по принципу «всех установленных на всех установленных». Констатировано, что это идет в русле договорённостей, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия. Акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского «Комплекса мер» сторонами внутриукраинского конфликта.

Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года. Высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.

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