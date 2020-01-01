Осудят машиниста за гибель рабочих в траншее в Новосибирске

«Заместитель прокурора Советского района г. Новосибирска утвердил обвинительного заключение по уголовному делу в отношении машиниста экскаватора.»
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Уголовное дело расследовано следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.
По версии следствия, 27 июня т.г. обвиняемый с целью получения материального вознаграждения по устной договоренности с местными жителями осуществил при помощи экскаватора-погрузчика раскопку траншеи по ул. 1-й переулок Молодости Советского района г. Новосибирска.
Выполняя работы, он нарушил Правила безопасности труда, в результате чего произошел обвал края траншеи на находившихся в ней двух лиц, которые погибли на месте происшествия.
Обвиняемый вину признал в полном объеме, в отношении него избрана мера пресечении в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело рассмотрит по существу Советский районный суд г. Новосибирска.
Источник: Прокуратура по Новосибирской области
Жадность и непрофессианализм.По работе часто приходится работе в траншеи,часто просто жуть.Пока не наорешься не сделают откосов,похер всем....
Выполняя работы, он нарушил Правила безопасности труда, в результате чего произошел обвал края траншеи на находившихся в ней двух лиц, которые погибли на месте происшествия.обвиняемый вину признал в полном объеме"
Прочитал обвинение и волосы встали дыбом от тотальной некомпетентности начальства в технике безопасности! Первое - края траншеи должны быть укреплены досками, за этим осуществляет надзор только начальство, включая инженера по ТБ! Второе - перед проведении работ в траншеи с помощью тяжёлой техники, предварительно все люди обязаны покинуть траншею, в противном случае техника до работ не допускается! Всё начальство конторы на экзамены и в суд!