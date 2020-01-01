Осудят машиниста за гибель рабочих в траншее в Новосибирске

суд

«Заместитель прокурора Советского района г. Новосибирска утвердил обвинительного заключение по уголовному делу в отношении машиниста экскаватора.»

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Уголовное дело расследовано следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

По версии следствия, 27 июня т.г. обвиняемый с целью получения материального вознаграждения по устной договоренности с местными жителями осуществил при помощи экскаватора-погрузчика раскопку траншеи по ул. 1-й переулок Молодости Советского района г. Новосибирска.

Выполняя работы, он нарушил Правила безопасности труда, в результате чего произошел обвал края траншеи на находившихся в ней двух лиц, которые погибли на месте происшествия.

Обвиняемый вину признал в полном объеме, в отношении него избрана мера пресечении в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело рассмотрит по существу Советский районный суд г. Новосибирска.

Источник: Прокуратура по Новосибирской области