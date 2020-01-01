От петарды выгорели лоджии двух квартир в новогоднюю ночь в Бердске

Выгорели два балкона в Бердске от новогодней пиротехники

Новый год с детства является любимым праздником едва ли ни любого человека на Земле. Фейерверки и салюты способны сделать любое торжество сказочным и запоминающимся. Но зачастую веселое, праздничное настроение подавляет страх и осторожность, что может привести к весьма печальным последствиям.

Так не прошла без пожаров и первая ночь 2020 года, рассказал «Курьер.Среда.Бердск» замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бердску Руслан Безносенко:

— В 00 часов 39 минут в уже наступившем 1 января 2020 года на пульт пожарной охраны поступил вызов о пожаре в многоквартирном доме по адресу: Бердск, Микрорайон, 16а. По прибытии на место вызова было установлено, что в результате попадания на лоджию горящих остатков пиротехники, произошел пожар на лоджии квартир № 10 и № 11 многоквартирного дома. При тушении пожара из квартиры № 10 было эвакуировано два человека.

В чем же может заключаться опасность при использовании различных пиротехнических изделий?

Самые безобидные из них – бенгальские свечи, которые дают в руки даже детям, способны вызвать ожог при соприкосновении с кожей 2 степени, а разлетающиеся от них искры в состоянии травмировать роговицу глаза. Кроме того, например, фейерверки довольно быстро воспламеняются и достигают температуры горения практически до 1 тыс. градусов. Взрыв разноцветных огней в небе завораживающее зрелище, а вот взрыв на земле при неправильном запуске или неисправном, плохого качества изделии способен также шокировать окружающих. Изуродованные лица и/или оторванные кисти рук – это то, с чем медики вынуждены сталкиваться в период новогодних празднеств, когда салюты гремят повсюду.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Бердску напоминает гражданам об основных мерах безопасности при обращении с пиротехникой.

1. Перед использованием пиротехнических изделий необходимо заранее четко определить: где вы будете проводить фейерверк, какие пиротехнические изделия будете использовать, как организуете его показ.

2. Выберите место для фейерверка. В идеальном случае это может быть большая открытая площадка — двор, сквер или поляна — свободная от деревьев и построек.

3. Внимательно осмотрите выбранное место, по соседству (в радиусе 100 метров) не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей и т.д.

4. Если фейерверк проводится за городом, поблизости не должно быть опавших листьев и хвои, сухой травы или сена того, что может загореться от случайно попавших искр.

5. При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза.

6. Если Ваш двор, мал и тесен, вы сможете воспользоваться ограниченным ассортиментом, в основном наземного действия: петардами, хлопушками, огненными волчками и колесами, но ни в коем случае не запускать изделий, летящих вверх — ракет, бабочек и прочего. Использовать их рядом с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара.

Категорически запрещается:

— использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с инструкцией по применению и данных мер безопасности;

— применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;

— взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, электропровода;

— запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их задействования;

— наклоняться над изделием во время его использования;

— использовать изделия с истёкшим сроком годности; с видимыми повреждениями.

— производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и данными мерами безопасности, а так же разбирать или переделывать готовые изделия;

— Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к применению в закрытых помещениях), а так же запускать салюты с балконов и лоджий;

— Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия;

— Продавать несовершеннолетним пиротехнические изделия;

— Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах — батареях отопления, обогревателях и т.п.

Всех жителей и гостей города Бердска поздравляем с Новым годом!