Продавец героина: пытался перекинуть через забор тюрьмы 57 граммов наркотика 18-летний юноша в Новосибирске

При личном досмотре задержанного полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет, где находилось наркотическое средство героин массой 57,8 граммов.

Продавец героина

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД России совместно с ГУФСИН России по Новосибирской области установлен и задержан 18-летний житель Кировского района Новосибирска, подозреваемый в сбыте наркотических средств в Новосибирской области, сообщает ГУ МВД по НСО.

Молодого человека задержали при попытке сбыта наркотических веществ вблизи одного из зданий лечебно-исправительного учреждения ГУФСИН России, расположенного в Новосибирской области.

При личном досмотре задержанного полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет, где находилось наркотическое средство героин массой 57,8 граммов. Как установили оперативники, подозреваемый пытался перекинуть наркотик на территорию исправительного учреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.