В рубрику «Сообщи свои новости» написала Татьяна:
Что происходит в гаражно-строительном кооперативе «Сигнал» г. Бердск улица микрорайон Северный, 6А. Есть информация, что новый председатель этого ГСК не имеет никакого отношения к ГСК «Сигнал». Почему постоянно повышаются членские, целевые взносы и ничего не делается? Крыша ГСК «Сигнал» постоянно протекает, электропроводка замыкает. Кто за этим стоит и что делать? Если у кого есть подробная информация, прошу поделиться. Спасибо за понимание.
Что происходит в гаражно-строительном кооперативе «Сигнал» в Бердске?
15:57 02.01.2020
Кто за этим стоит и что делать? Если у кого есть подробная информация, прошу поделиться.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Татьяна:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Что происходит в ГСК?
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