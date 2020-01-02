Что происходит в гаражно-строительном кооперативе «Сигнал» в Бердске?

Кто за этим стоит и что делать? Если у кого есть подробная информация, прошу поделиться.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Татьяна:

Что происходит в гаражно-строительном кооперативе «Сигнал» г. Бердск улица микрорайон Северный, 6А. Есть информация, что новый председатель этого ГСК не имеет никакого отношения к ГСК «Сигнал». Почему постоянно повышаются членские, целевые взносы и ничего не делается? Крыша ГСК «Сигнал» постоянно протекает, электропроводка замыкает. Кто за этим стоит и что делать? Если у кого есть подробная информация, прошу поделиться. Спасибо за понимание.