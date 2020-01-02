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Снежный коллапс: не могут проехать к жилым домам из-за заблокированной снегом дороги на водозаборе жители Бердска

17:50 02.01.2020, Марина Волкова Фото: читателя «Курьер. Среда. Бердск»
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Горожане сетуют на то, что коммунальные службы не выходят на работу 2 января. Они разгребают снежные кучи сами.(ВИДЕО ДОРОГИ)

Снежный коллапс: не могут проехать к жилым домам из за заблокированной снегом дороги на водозаборе жители Бердска
Горожане сами разгребают снежные кучи

— Сегодня снова повторился снежный коллапс 2017 года на дороге на водозабор до поворота на Орбиту. Добирались на внедорожнике, откапываясь в две лопаты. Машины поменьше разворачивались и уезжали. Техники не было на этом участке как минимум две недели. Дачники заблокированы. Когда будут чистить дорогу? — обратилась за помощью к «Курьер. Среда. Бердск» жительница города сегодня, 2 января.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, коммунальная техника выходила на эту дорогу утром 2 января.

— И завтра техника выйдет, — заверил Владимир Николаевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2017 году дачники, постоянно живущие в СНТ, неделями не могли выехать в город из-за того, что единственный путь был завален снегом.

Снежный коллапс: не могут проехать к жилым домам из за заблокированной снегом дороги на водозаборе жители Бердска
Снежный коллапс: не могут проехать к жилым домам из за заблокированной снегом дороги на водозаборе жители Бердска
Снежный коллапс: не могут проехать к жилым домам из за заблокированной снегом дороги на водозаборе жители Бердска
Снежный коллапс: не могут проехать к жилым домам из за заблокированной снегом дороги на водозаборе жители Бердска
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От редакции

Чистят дороги в Бердске?

Засима, 02 января 2020 19:02
Зачем тебя Коля тянет в эти поля зимой в сибири?
Аноним, 02 января 2020 19:09
кому нужна эта дорога.Дачникам,чтобы проводить там праздненства.Так пусть и чистят сами.Сколько в тех обществах постоянного зарегистрированного жилья.А если нет,то и дорогу незачем чистить,не для кого
Аноним, 02 января 2020 22:15
Зачем ездить через поле когда можно через гуменку пройти и есть на маршрутку
Аноним, 02 января 2020 19:30
Техники на все дороги в любом случае никогда не хватит. В городе то не везде почищено. А садоводам любителям природы после метелей дома бы посидеть лучше... в городе пускай заметено будет а на водозабор хоть боком катись... так что ли?
Аноним, 02 января 2020 20:26
Сами едите на один день водки пожрать и без лопат. А нас обсуждаете как любителей природы вы застреваете а мы вас откапываем и вытаскиваем . И вы не учли что тут Луди которые не только отдыхают но живут .P.S Не суди и судим не будешь.

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