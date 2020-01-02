Снежный коллапс: не могут проехать к жилым домам из-за заблокированной снегом дороги на водозаборе жители Бердска

Горожане сетуют на то, что коммунальные службы не выходят на работу 2 января. Они разгребают снежные кучи сами.(ВИДЕО ДОРОГИ)

Горожане сами разгребают снежные кучи

— Сегодня снова повторился снежный коллапс 2017 года на дороге на водозабор до поворота на Орбиту. Добирались на внедорожнике, откапываясь в две лопаты. Машины поменьше разворачивались и уезжали. Техники не было на этом участке как минимум две недели. Дачники заблокированы. Когда будут чистить дорогу? — обратилась за помощью к «Курьер. Среда. Бердск» жительница города сегодня, 2 января.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, коммунальная техника выходила на эту дорогу утром 2 января.

— И завтра техника выйдет, — заверил Владимир Николаевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2017 году дачники, постоянно живущие в СНТ, неделями не могли выехать в город из-за того, что единственный путь был завален снегом.