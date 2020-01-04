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6-летняя девочка: Это дядя Стасик. Он говорил, чтобы писю я целовала, водку и пиво пила

19:43 04.01.2020 Фото: Pixabay
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Признания маленькой жительницы поселка Горный Щит под Екатеринбургом, рассказавшей под запись о домогательствах со стороны сожителя своей матери взорвали интернет. (ВИДЕО рассказ девочки)

6 летняя девочка: Это дядя Стасик. Он говорил, чтобы писю я целовала, водку и пиво пила
«Целовала и пиво пила»: маленькая девочка пожаловалась на домогательства со стороны сожителя матери

Признания маленькой жительницы поселка Горный Щит под Екатеринбургом, рассказавшей под запись о домогательствах со стороны сожителя своей матери, вызвали настоящий переполох в городских соцсетях и уже привели к масштабной проверке со стороны сотрудников МВД и СКР.
«Это дядя Стасик. Он один раз пришел, потом второй раз приходил, но я его не пустила, сказала, что нас мама закрыла. Он говорил, чтобы писю я целовала, водку и пиво пила, и чтобы я курила. Он меня обнимал, обнимал, но мне надоело», — рассказала шестилетняя девочка. Ее слова подтвердила четырехлетняя сестра.
По данным E1.ru, мужчина недавно освободился из мест лишения свободы и издевался не только над девочками, но и над их мамой.

Видео Е1.ru

«Приводил других женщин, показывал свои половые органы. Заставлял девочек смотреть. Эта девочка постоянно ко мне подходит, говорит, что он ее душит, издевается. Участковая приезжает, ничего не делает», — поведала автор записи.

После публикации видео в соцсетях в поселок выдвинулся десант из сыщиков угрозыска и следователей. Проверки ждут местных участковых и сотрудников соцзащиты, которые могли упустить из виду семью с двумя малолетними.

Источник: Вести.ру

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От редакции

А мать не видит и не слышит?

Аноним, 04 января 2020 20:13
НВР:
В тексте написано, что это недавно откинувшийся с зоны зэк, который издевается не только над детьми, но и над их матерью.
Аноним, 04 января 2020 21:11
Значит мать такая
Аноним, 04 января 2020 20:58
Пост от подписчика: Анастасия Тимошенко

Крик души, помогите в очень не простой ситуации. Я проживаю в посёлке Горный щит, в моем подъезде на 2 этаже живет мать одиночка «воспитывает» 2 дочерей 4 года и 6 лет, ведёт беспорядочный образ жизни,каждый день приводит домой к детям новых ухажёров, дети жалуются, что их обижают. Писали, звонили во все инстанции, но никто не обращает внимания. 02.01.2020,в час ночи девочка 6 лет выбежала на улицу, плачет подбородок трясётся, подошла ко мне лично и описывает ситуацию, что некий Дядя (Стас) к ней пристаёт ,заставляет курить, пить и целовать ему половые органы. Домогается до детей!
Это не первый случай, когда ребёнок жалуется на ухажёров матери. Летом этого года уже писали в следственный комитет на Ленина, 17, писали в министерство социальной политики Свердловской области на Большакова, 105, в общем писали куда только можно, везде отказ. Приходил с нашей местной опеки кто-то, когда приходит проверка все выглядит красиво, детей заставляет молчать. Писать можно очень долго и много про эту семью, я вам описала последнею ситуацию, так как терпеть и смотреть, как власти бездействуют уже нет сил.
Люди прошу вас придать огласки чтоб это эту семью взяли на контроль высшие инстанции! Прилагаю вам видео снято 3.01.2020 я лично подошла к детям, когда они гуляли на улице без присмотра взрослых. https://vk.com/wall-14297077_1219015
Ната, 04 января 2020 22:28
Я звонила в бердске в опеку 30 декабря.говорят идите в милицию.по комсомольской постоянно пьянки драки.а там 2 деток.соседи говорят писали на нее .а все бестолку. Мамаша эта работает в саду няней.позор таким даже незнаю как их назвать.ведут в дом пьянь сами пьют устраивают погромы на слышемость как минимум 2 подьезда в шоке.а потом когда происходит что то а где соседи были.ей говорят выговоры в администрации были и штрафы.а ничего не изменилось.

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