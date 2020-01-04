6-летняя девочка: Это дядя Стасик. Он говорил, чтобы писю я целовала, водку и пиво пила

«Целовала и пиво пила»: маленькая девочка пожаловалась на домогательства со стороны сожителя матери

Признания маленькой жительницы поселка Горный Щит под Екатеринбургом, рассказавшей под запись о домогательствах со стороны сожителя своей матери, вызвали настоящий переполох в городских соцсетях и уже привели к масштабной проверке со стороны сотрудников МВД и СКР.

«Это дядя Стасик. Он один раз пришел, потом второй раз приходил, но я его не пустила, сказала, что нас мама закрыла. Он говорил, чтобы писю я целовала, водку и пиво пила, и чтобы я курила. Он меня обнимал, обнимал, но мне надоело», — рассказала шестилетняя девочка. Ее слова подтвердила четырехлетняя сестра.

По данным E1.ru, мужчина недавно освободился из мест лишения свободы и издевался не только над девочками, но и над их мамой.



Видео Е1.ru

«Приводил других женщин, показывал свои половые органы. Заставлял девочек смотреть. Эта девочка постоянно ко мне подходит, говорит, что он ее душит, издевается. Участковая приезжает, ничего не делает», — поведала автор записи.

После публикации видео в соцсетях в поселок выдвинулся десант из сыщиков угрозыска и следователей. Проверки ждут местных участковых и сотрудников соцзащиты, которые могли упустить из виду семью с двумя малолетними.

Источник: Вести.ру