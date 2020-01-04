6-летняя девочка: Это дядя Стасик. Он говорил, чтобы писю я целовала, водку и пиво пила

Признания маленькой жительницы поселка Горный Щит под Екатеринбургом, рассказавшей под запись о домогательствах со стороны сожителя своей матери, вызвали настоящий переполох в городских соцсетях и уже привели к масштабной проверке со стороны сотрудников МВД и СКР.
«Это дядя Стасик. Он один раз пришел, потом второй раз приходил, но я его не пустила, сказала, что нас мама закрыла. Он говорил, чтобы писю я целовала, водку и пиво пила, и чтобы я курила. Он меня обнимал, обнимал, но мне надоело», — рассказала шестилетняя девочка. Ее слова подтвердила четырехлетняя сестра.
По данным E1.ru, мужчина недавно освободился из мест лишения свободы и издевался не только над девочками, но и над их мамой.
«Приводил других женщин, показывал свои половые органы. Заставлял девочек смотреть. Эта девочка постоянно ко мне подходит, говорит, что он ее душит, издевается. Участковая приезжает, ничего не делает», — поведала автор записи.
После публикации видео в соцсетях в поселок выдвинулся десант из сыщиков угрозыска и следователей. Проверки ждут местных участковых и сотрудников соцзащиты, которые могли упустить из виду семью с двумя малолетними.
Источник: Вести.ру
В тексте написано, что это недавно откинувшийся с зоны зэк, который издевается не только над детьми, но и над их матерью.
Крик души, помогите в очень не простой ситуации. Я проживаю в посёлке Горный щит, в моем подъезде на 2 этаже живет мать одиночка «воспитывает» 2 дочерей 4 года и 6 лет, ведёт беспорядочный образ жизни,каждый день приводит домой к детям новых ухажёров, дети жалуются, что их обижают. Писали, звонили во все инстанции, но никто не обращает внимания. 02.01.2020,в час ночи девочка 6 лет выбежала на улицу, плачет подбородок трясётся, подошла ко мне лично и описывает ситуацию, что некий Дядя (Стас) к ней пристаёт ,заставляет курить, пить и целовать ему половые органы. Домогается до детей!
Это не первый случай, когда ребёнок жалуется на ухажёров матери. Летом этого года уже писали в следственный комитет на Ленина, 17, писали в министерство социальной политики Свердловской области на Большакова, 105, в общем писали куда только можно, везде отказ. Приходил с нашей местной опеки кто-то, когда приходит проверка все выглядит красиво, детей заставляет молчать. Писать можно очень долго и много про эту семью, я вам описала последнею ситуацию, так как терпеть и смотреть, как власти бездействуют уже нет сил.
Люди прошу вас придать огласки чтоб это эту семью взяли на контроль высшие инстанции! Прилагаю вам видео снято 3.01.2020 я лично подошла к детям, когда они гуляли на улице без присмотра взрослых. https://vk.com/wall-14297077_1219015