С 90-метрового башенного крана сняли женщину с отёками в Новосибирске

Женщина-крановщик почувствовала себя плохо из-за аллергической реакции, её снимали с помощь альпснаряжения.

Женщина-крановщик почувствовала себя плохо из-за аллергической реакции, её снимали с помощь альпснаряжения.

Вечером 4 января спасатели МАСС провели технически сложную спасательную операцию крановщицы, которой стало плохо на башенном кране на высоте 90 метров.

Информация о том, что женщине стало плохо и она не может самостоятельно спуститься с крана поступила от бригады врачей скорой помощи на телефон оперативного дежурного МАСС в 18:23. По указанному адресу на строительную площадку на ул. Лескова выехал оперативный экипаж спасателей.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что у женщины 1984 г.р. аллергическая реакция, вызвавшая сильнейшие отёки всех конечностей и шеи. Самостоятельно передвигаться женщина не может, испытывает сильные боли.

Было принято решение эвакуировать крановщицу с помощью альпснаряжения в эвакуационной косынке в сопровождении спасателя. Подготовка к спуску и сам спуск заняли около часа. В результате, женщина была благополучно спущена вниз и передана врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Время окончания работы 20:23.