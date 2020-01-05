Розыск: 60-летний мужчина с татуировкой на руке пропал в Новосибирске

Мужчина пропал 27 декабря, он ушел с работы и с тех пор о его местонахождении нет информации.

Мужчина пропал 27 декабря, он ушел с работы и с тех пор о его местонахождении нет информации.

60-летний мужчина с татуировкой на руке пропал в Новосибирске, об этом сообщил поисковый отряд «Маяк» на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Рябченко Владимир Митрофанович 27 декабря 2019 года, около 17:00 ушел с работы по ул. 2-я Школьная, в Ленинском районе г. Новосибирска, и до настоящего момента его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 170-175 см, нормального телосложения, волосы темно-русые с проседью, стрижка короткая, глаза серо-голубые.



Особые приметы: имеется татуировка на левой кисти.Был одет: черная кепка с козырьком, черный пуховик, черные штаны, черные ботинки.Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.