Розыск: 60-летний мужчина с татуировкой на руке пропал в Новосибирске

60-летний мужчина с татуировкой на руке пропал в Новосибирске, об этом сообщил поисковый отряд «Маяк» на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Рябченко Владимир Митрофанович 27 декабря 2019 года, около 17:00 ушел с работы по ул. 2-я Школьная, в Ленинском районе г. Новосибирска, и до настоящего момента его местонахождение не установлено.
Приметы: рост 170-175 см, нормального телосложения, волосы темно-русые с проседью, стрижка короткая, глаза серо-голубые.
Был одет: черная кепка с козырьком, черный пуховик, черные штаны, черные ботинки.
Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.