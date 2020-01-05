Двух девушек со множественными ножевыми ранениями нашли в шкафу на балконе в Киеве

Об пропаже двух девушек родственники заявили еще 2 января. На съемной квартире они отмечали новый год.

Убитых обнаружила владелица квартиры, которая сдала им жилье на праздники

Тела двух девушек обнаружили в одной из квартир на улице Кирилловской. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство и начато досудебное расследование.

5 января в 16:20 в Подольский управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении собственной квартиры, которую она сдавала в аренду на праздники, обнаружила два бездыханные тела женского пола, сообщает сайт полиции Киева.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт.

Сейчас личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения. Для установления окончательной причины смерти тела пострадавших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

По данным УНИАН, девушки лежали в шкафу на балконе со связанными руками. На их телах были десятки ножевых ранений.

Об их пропаже родственники заявили еще 2 января, пишет РИА Новости.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание причастных к этому лиц.