Двух девушек со множественными ножевыми ранениями нашли в шкафу на балконе в Киеве

Тела двух девушек обнаружили в одной из квартир на улице Кирилловской. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство и начато досудебное расследование.
5 января в 16:20 в Подольский управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении собственной квартиры, которую она сдавала в аренду на праздники, обнаружила два бездыханные тела женского пола, сообщает сайт полиции Киева.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт.
Сейчас личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения. Для установления окончательной причины смерти тела пострадавших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание причастных к этому лиц.