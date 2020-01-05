05.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Двух девушек со множественными ножевыми ранениями нашли в шкафу на балконе в Киеве

19:38 05.01.2020 Фото: www.pexels.com
0

Об пропаже двух девушек родственники заявили еще 2 января. На съемной квартире они отмечали новый год.

Двух девушек со множественными ножевыми ранениями нашли в шкафу на балконе в Киеве
Убитых обнаружила владелица квартиры, которая сдала им жилье на праздники

Тела двух девушек обнаружили в одной из квартир на улице Кирилловской. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство и начато досудебное расследование.

5 января в 16:20 в Подольский управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении собственной квартиры, которую она сдавала в аренду на праздники, обнаружила два бездыханные тела женского пола, сообщает сайт полиции Киева.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт.

Сейчас личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения. Для установления окончательной причины смерти тела пострадавших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

 По данным УНИАН, девушки лежали в шкафу на балконе со связанными руками. На их телах были десятки ножевых ранений.
Об их пропаже родственники заявили еще 2 января, пишет РИА Новости. 

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание причастных к этому лиц.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут убийц?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРасписание богослужений на Рождество Христово в храмах Бердска 1
20:23 05-01-2020
Расписание богослужений на Рождество Христово в храмах Бердска
Вакцина от деменции: испытания начались на людях
20:13 05-01-2020
Вакцина от деменции: испытания начались на людях
Как действует ядерная кнопка? Атомная война «по ошибке» - возможна?
20:07 05-01-2020
Как действует ядерная кнопка? Атомная война «по ошибке» - возможна?
Отказ в приеме ребенка и избиение матери стоматологом проверяет СК
19:46 05-01-2020
Отказ в приеме ребенка и избиение матери стоматологом проверяет СК
Двух девушек со множественными ножевыми ранениями нашли в шкафу на балконе в Киеве
19:38 05-01-2020
Двух девушек со множественными ножевыми ранениями нашли в шкафу на балконе в Киеве
5 января расстояние между Землей и Солнцем сократится до минимального
19:29 05-01-2020
5 января расстояние между Землей и Солнцем сократится до минимального
СНТ могут оштрафовать на 500 тыс. рублей за скважины без лицензии 1
19:15 05-01-2020
СНТ могут оштрафовать на 500 тыс. рублей за скважины без лицензии
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно. У пары двое совместных детей
19:02 05-01-2020
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно. У пары двое совместных детей
Как снизить платеж за воду? В Пензе нашли эффективный способ
18:54 05-01-2020
Как снизить платеж за воду? В Пензе нашли эффективный способ
Умер боровшийся с раком желудка врач-онколог Андрей Павленко. Посмертно он обратился ко всем в видео 1
18:34 05-01-2020
Умер боровшийся с раком желудка врач-онколог Андрей Павленко. Посмертно он обратился ко всем в видео