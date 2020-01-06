Хоккеисты России проиграли сборной Канады в молодежном ЧМ в Чехии

В финале россияне уступили команде Канады – 3:4 (0:0, 2:1, 1:3). Сборная России не побеждала на турнире с 2011 года. У россиян — серебро.

Молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) заняла второе место на чемпионате мира, в драматичном финале уступив команде Канады со счетом 3:4. Третье место заняли шведы.

Российские хоккеисты стали серебряными призерами молодежного чемпионата мира (игроки на старше 20 лет), который прошел в Чехии, пишет РИА Новости.

В финале россияне уступили команде Канады – 3:4 (0:0, 2:1, 1:3). В составе сборной России шайбы забросили Никита Александров (30-я минута), Григорий Денисенко (35) и Максим Соркин (49). У канадцев отличились Дилан Козенс (32), Коннор Макмайкл (50), Барретт Хэйтон (52) и Акил Томас (57).

Сборная России не побеждала на турнире с 2011 года, когда на чемпионате в США в финале россияне оказались сильнее команды Канады. С тех пор российские хоккеисты трижды выходили в финал и проигрывали.

Молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) заняла второе место на чемпионате мира, в драматичном финале уступив команде Канады со счетом 3:4. Третье место заняли шведы.