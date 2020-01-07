Замерз насмерть мальчик на балконе под Хабаровском. Родители его просто забыли на морозе

5 января на балконе квартиры жилого дома, расположенного в городе Николаевск-на-Амуре, обнаружено тело малолетнего мальчика без внешних признаков насильственной смерти

В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

5 января 2020 года на балконе квартиры жилого дома, расположенного в городе Николаевск-на-Амуре, обнаружено тело малолетнего мальчика без внешних признаков насильственной смерти, сообщает СК РФ по Хабаровскому краю.

-Буквально на днях в одном из населенных пунктов края насмерть замерз ребенок первого года жизни оставленный родителями на балконе, написала пресс-служба Минздрава по Хабаровскому краю в инстаграм.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело.

На место выезжала следственно-оперативная группа во главе с руководителем Николаевского-на-Амуре межрайонного следственного отдела, проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и вещи, имеющие значение для дела.

В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.