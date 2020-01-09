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Меня топят соседи: Как выселить соседей из жилого помещения, расположенного выше этажом, если они затапливают квартиру?

14:21 09.01.2020 Фото: pixabay
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Под нарушением прав и законных интересов соседей понимаются неоднократные, постоянно повторяющиеся действия по пользованию жилым помещением без соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом доме граждан, включая залив квартиры.

Меня топят соседи: Как выселить соседей из жилого помещения, расположенного выше этажом, если они затапливают квартиру?
Как выселить соседей, которые постоянно топят?
Сюжет: Инструкция
Меня топят соседи: Как выселить соседей из жилого помещения, расположенного выше этажом, если они затапливают квартиру?

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Как выселить соседей из жилого помещения, расположенного выше этажом, если они периодически затапливают квартиру, рассказали «Курьер.Среда.Бердск» юристы центра правовой помощи  Кирпиков и партнеры. 

В соответствии с жилищным законодательством пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей. Под нарушением прав и законных интересов соседей понимаются неоднократные, постоянно повторяющиеся действия по пользованию жилым помещением без соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом доме граждан, включая залив квартиры.

Основания и порядок выселения лица из жилого помещения предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами. В зависимости от того, являются лица, проживающие выше этажом, собственниками или нанимателями жилого помещения по договору социального найма, используются различные основания для прекращения права на квартиру – продажа с публичных торгов или выселение.

Продажа жилого помещения с публичных торгов
Выселить собственника квартиры можно по основаниям, предусмотренным в статье 293 Гражданского кодекса Российской Федерации. Допускается прекращение права на жилое помещение, если собственник систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно с ним обращается, допуская его разрушение. В этом случае орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранения нарушений.

Орган местного самоуправления также вправе назначить собственнику срок для ремонта помещения. Если после предупреждения собственник продолжит нарушать права и интересы соседей либо не произведет необходимый ремонт, суд по иску муниципалитета может принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой вырученных от его продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

Выселение соседей из муниципальной квартиры
Прекращение права собственности на жилое помещение путем его продажи с торгов следует отличать от выселения из муниципальной квартиры нанимателя и членов его семьи, нарушающих права и законные интересы других жильцов. При систематическом нарушении прав и законных интересов соседей, в том числе заливе квартиры ниже этажом, наймодатель предупреждает нанимателя жилого помещения об устранении допущенных им нарушений.

В случае, если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи после предупреждения наймодателя не устранят указанные нарушения, они могут быть выселены в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения. Выселение производится по требованию наймодателя или других заинтересованных лиц. К заинтересованным лицам, которые вправе обратиться в суд с иском о выселении, относятся и соседи по дому.

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