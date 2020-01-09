Меня топят соседи: Как выселить соседей из жилого помещения, расположенного выше этажом, если они затапливают квартиру?

Как выселить соседей из жилого помещения, расположенного выше этажом, если они периодически затапливают квартиру, рассказали «Курьер.Среда.Бердск» юристы центра правовой помощи Кирпиков и партнеры.
В соответствии с жилищным законодательством пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей. Под нарушением прав и законных интересов соседей понимаются неоднократные, постоянно повторяющиеся действия по пользованию жилым помещением без соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом доме граждан, включая залив квартиры.
Основания и порядок выселения лица из жилого помещения предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами. В зависимости от того, являются лица, проживающие выше этажом, собственниками или нанимателями жилого помещения по договору социального найма, используются различные основания для прекращения права на квартиру – продажа с публичных торгов или выселение.
Продажа жилого помещения с публичных торгов
Выселить собственника квартиры можно по основаниям, предусмотренным в статье 293 Гражданского кодекса Российской Федерации. Допускается прекращение права на жилое помещение, если собственник систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно с ним обращается, допуская его разрушение. В этом случае орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранения нарушений.
Орган местного самоуправления также вправе назначить собственнику срок для ремонта помещения. Если после предупреждения собственник продолжит нарушать права и интересы соседей либо не произведет необходимый ремонт, суд по иску муниципалитета может принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой вырученных от его продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.
Выселение соседей из муниципальной квартиры
Прекращение права собственности на жилое помещение путем его продажи с торгов следует отличать от выселения из муниципальной квартиры нанимателя и членов его семьи, нарушающих права и законные интересы других жильцов. При систематическом нарушении прав и законных интересов соседей, в том числе заливе квартиры ниже этажом, наймодатель предупреждает нанимателя жилого помещения об устранении допущенных им нарушений.
В случае, если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи после предупреждения наймодателя не устранят указанные нарушения, они могут быть выселены в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения. Выселение производится по требованию наймодателя или других заинтересованных лиц. К заинтересованным лицам, которые вправе обратиться в суд с иском о выселении, относятся и соседи по дому.