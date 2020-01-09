11 человек погибли за время новогодних каникул в Новосибирской области

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число произошедших пожаров уменьшилось на 22 случая, а количество погибших — на 9 человек.

По оперативным данным в период с 31 декабря прошлого года по 8 января 2020 года на территории Новосибирской области помощь пожарно-спасательных формирований потребовалась 139 раз. Всего в регионе спасены 20 человек, попавших в критическую ситуацию. Вместе с тем в этот период погибли 11 человек, 25 получили травмы и ожоги. Большую часть всех происшествий составили пожары – 119 возгораний. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число произошедших пожаров уменьшилось на 22 случая, а количество погибших — на 9 человек.

Стоит отметить, 3 января состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области под руководством заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семки. Основной темой совещания стала оперативная обстановка с пожарами, чрезвычайными ситуациями, происшествиями на водных объектах, а также в системе ЖКХ с начала нового 2020 года.

Для оперативного реагирования на складывающуюся пожароопасную обстановку и снижения риска возникновения бытовых пожаров в период новогодних праздников, начиная с 25 декабря все силы подразделений Главного управления МЧС России по Новосибирской области переведены в режим функционирования «повышенной готовности». В период проведения новогодних и рождественских праздников активизировано проведение профилактической работы с населением. Ежедневно задействованы порядка полутора тысяч человек – это сотрудники МЧС России, работники пожарной охраны субъекта, добровольцы, должностные лица органов местного самоуправления и социальной защиты, старосты населенных пунктов.

В этом году продолжается работа по оснащению жилых помещений социально незащищенной категории граждан автономными дымовыми пожарными извещателями. Так, за отчетный период 2020 года уже установлено 1736 датчиков.

В период рождественских праздников в Новосибирской области были задействованы более сотни сотрудников МЧС России для обеспечения пожарной безопасности в местах проведения богослужений. Накануне торжеств сотрудники управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Новосибирской области провели комплекс надзорно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности культовых объектов. При проведении более двух тысяч праздничных мероприятий в Новосибирской области происшествий не допущено.

На водных объектах региона чрезвычайных происшествий не произошло. Подразделениями государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и аварийно-спасательными формированиями Новосибирской области в ходе совместных патрулирований проведены более одной тысячи профилактических бесед с охватом около двух с половиной тысяч человек.

Ежедневно более 400 человек личного состава находятся на боевом дежурстве для оперативного реагирования на любые чрезвычайные происшествия. Несмотря на усиленный контроль оперативных служб Новосибирской области, в первую очередь каждый человек должен думать о безопасности, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, быть ответственным за свои действия и понимать все риски опасностей и возможных угроз.

Источник: ГУ МЧС по НСО