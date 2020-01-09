Кошкин дом: Что делать, если соседи отказываются добровольно расселять домашний приют?

В Екатеринбурге расселяют «кошкин дом»: по решению Верх-Исетского районного суда 15 усатых постояльцев должны освободить однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров.

— Летом ко мне обратилась жительница 16-этажного дома, — рассказывает «РГ» юрист Денис Валдеев. — По ее словам, уже лет семь ей и другим соседям приходится жить рядом с полутора десятками кошек. Хозяйка — пожилая женщина, интеллигентная, спокойная. Сама она в квартире вроде как не живет: появляется два раза в неделю, кормит животных, убирает за ними и уходит. Соседям остается жуткий запах, который распространяется по вентиляции, и круглосуточные кошачьи вопли. Хозяйка проблему никак не решала, несмотря на многочисленные просьбы жильцов.

Жительница дома вместе с юристом решили действовать поступательно: обратились в управляющую компанию, Роспотребнадзор, районную и городскую администрации и даже в полицию. Из всех инстанций пришел отказ: пришли, постучали, никто не открыл, шум и запах не обнаружили. Последняя надежда оставалась на суд.

На первом заседании ответчица призналась: сначала у нее было две-три кошки, потом появились котята. Пыталась раздавать четвероногих, но как-то не вышло. Животных в одиночестве не оставляла, жила с ними душа в душу.

— После слушания я предлагал ответчице помощь с пристраиванием кошек — мы были заинтересованы в мировом соглашении, потому что решение о выселении животных сложно исполнить. Нашел организацию, которая согласилась бесплатно стерилизовать всех питомцев, отфотографировать и попытаться найти им новых хозяев, но женщина отказалась, сказала, сама справится, — говорит Денис.

На решение проблемы суд дал кошатнице полтора месяца — не успела.

— Я и потом предлагал помощь, она ни в какую. Звонила мне перед последним заседанием, говорила, что кошки не готовы к переезду — не хотят залезать в переноску, носятся по квартире, и она ничего не может с этим сделать. Я и сам в душе кошатник, понимаю чувства ответчицы, но другие люди не должны страдать, — сетует юрист.

В итоге в конце декабря суд постановил выселить кошек. Через месяц решение вступит в силу. Если женщина так и не сможет уговорить питомцев на переезд, к процессу подключится служба судебных приставов. Впрочем, обе стороны надеются, что до этого не дойдет.

Кстати

Нормативов по количеству животных на квадратный метр жилплощади в российском законодательстве нет. Однако статья 13 федерального закона «Об ответственном обращении с животными» гласит:

— При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные. Предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Что делать, если сердобольные соседи отказываются добровольно расселять домашний зоопарк?

Анна Ожиганова, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области:

— Первое, что нужно сделать соседям — это обратиться в управляющую компанию. Если УК не может договориться с собственником злополучной квартиры, следующий шаг — участковый полицейский. Если и он не сумеет помочь, тогда есть вариант написать коллективную жалобу в администрацию города — там будет создана комиссия по данному делу. Но еще лучше обратиться во все инстанции сразу.

Источник: РГ