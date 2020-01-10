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Обматерил полицейских и получил штраф пьяный пассажир рейса из Пхукета

08:45 10.01.2020 Фото: pixabay.com
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Пьяный мужчине не реагировал на замечания полицейских и громко ругался.

Обматерил полицейских и получил штраф пьяный пассажир рейса из Пхукета
Пьяный мужчина вернулся из Таиланда

Собранные отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства судом признаны достаточными для назначения жителю Омской области меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа за применение насилия и оскорбление сотрудника транспортной полиции (ст. ст. 318, 319 УК РФ).

Как установлено судом и следствием, 23 октября 2019 года около 06 часов сотрудник транспортной полиции по сообщению членов экипажа воздушного судна, следовавшего рейсом «Новосибирск-Пхукет» прибыл на стоянку воздушных судов аэропорта Толмачево, где обнаружил обвиняемого в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя неадекватно, на замечания сотрудников авиакомпании не реагировал.

Сотрудник транспортной полиции потребовал от обвиняемого прекратить нарушение общественного порядка и проследовать в помещение ЛО МВД России в аэропорту Толмачево для составления протокола об административном правонарушении. Обвиняемый, не желая выполнять законные требования, применил насилие в отношении сотрудника транспортной полиции, а после его доставления в дежурную часть в присутствии гражданских лиц публично оскорбил полицейских.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый в полном объеме признал свою вину.

Постановлением судьи Обского городского суда Новосибирской области подсудимому назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Правовой институт освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа введен в действие в рамках проводимой гуманизации уголовного законодательства об ответственности лиц, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Поэтому указанный правовой институт следует также рассматривать на действенный механизм восстановления социальной справедливости.

Источник: Западно-Сибирское СУ СКР на транспорте

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