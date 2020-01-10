Мусорный апокалипсис в начале 2020 года после района настиг и соседний с Бердском Искитим

Мусор вывозят только точечно в Искитиме и Искитимском районе

Остается завал мусора в Искитимском районе и Искитиме. Но точечно отходы вывозят. Напомним, мусорный завал настиг район с приходом нового 2020 года. Р.п. Линево, Евсино, село Лебедевка завалены отходами. Такая же ситуация в Искитиме в частном секторе. Последние дни стали жаловаться и жители других микрорайонов Искитима. 8 января в социальной сети ВКонтакте «Подслушано в Искитиме» горожане опубликовали фото заваленной отходами мусорной площадки у дома №221 по ул. Советской. В комментариях жители пишут, что похожая ситуация и в других местах города.

– На ул.Черепановской тоже не вывозят мусор, – сообщают подписчики.

– В Евсино баки новые поставили, а мусор кругом валяется, – отмечают жители.

– Это сейчас во всех дворах творится, не только у вас, – отмечает другой горожанин.

Житель р.п. Линево ул. Листвянской №36 Григорий Иванов, который присылал фото с мусором 4 января, отметил, что в поселке остается такой же завал мусора.

– Такой же бардак везде. Они точечно вывозят и уезжают, – сказал Григорий 9 января.

Также напомним, что «Курьер.Среда.Бердск» выяснил в компании «Айсберг» субподрядчиком стала компания «Феникс». Ее директор Сергей Хориков рассказал сайту «Курьер. Среда. Бердск», что они работают, но пока не успевают выполнить весь объем работы. Причина в том, что старый перевозчик забрал мусорные контейнеры раньше, чем обещал. Обещал до 10 января не, но забрал их 31 декабря. Работники компании были заняты на сборке и установке баков.

В это же время исполнительный директор компании «ЭКО-ЛАЙН» (бывший перевозчик Искитима и района) Максим Нагибнев сказал, что они не обещали оставлять контейнера до января. Что они за месяц письменно уведомили «Экологию-Новосибирск», что с 1 января 2020 года работать с ними не будут. На основании этого 31 декабря 2019 года они сняли все баки.

Директор компании-перевозчика «Феникс» Сергей Хориков пока не смог прокомментировать ситуацию. Читайте подробности в ближайшее время.